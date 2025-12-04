Con la llegada del final del año, el Adviento se convierte nuevamente en uno de los periodos más consultados del calendario litúrgico. Al tratarse de fechas variables, a veces pasan desapercibidas en medio de los preparativos navideños, lo que lleva a muchos fieles a buscar información precisa sobre su inicio y la forma adecuada de observarlo.

En este artículo te presentamos los detalles esenciales para ubicar el Adviento 2025 y comprender su importancia dentro de la vida de la Iglesia y las celebraciones previas a la Navidad.

¿Cuándo empezó el Adviento 2025, en qué fecha termina y por qué es una época especial?

El Adviento 2025 inició el domingo 30 de noviembre, dando comienzo a las cuatro semanas de preparación que preceden a la Navidad. Este periodo simboliza la espera del nacimiento de Cristo y marca el inicio de un nuevo año litúrgico, dejando atrás el extenso Tiempo Ordinario. Tradicionalmente, el Adviento es un momento para preparar el corazón y el hogar con esperanza y paciencia antes de celebrar la Natividad.

El Adviento 2025 concluye tradicionalmente en la víspera de Navidad. Este año, su final será el martes 24 de diciembre, dando paso directo a la Nochebuena y al inicio de las festividades propias del tiempo de Navidad dentro de la Iglesia.

Cómo se seleccionan las fechas del Adviento

Las fechas del Adviento no son fijas porque dependen del domingo que quede más cercano al 30 de noviembre, día dedicado a San Andrés Apóstol. Desde ese domingo se cuentan tres más, completando así los cuatro domingos que conforman esta estación. En 2025, la festividad de San Andrés cae en miércoles, por lo que el primer domingo se adelanta a la fecha más próxima anterior.

Cuáles son los domingos de Adviento

Aquí tienes el calendario exacto:

Primer domingo: 30 de noviembre de 2025, inicio del nuevo ciclo litúrgico.

Segundo domingo: 7 de diciembre de 2025.

Tercer domingo: 14 de diciembre de 2025, conocido como Domingo de Gaudete, día asociado a la alegría, simbolizado por la vela rosada en la corona de Adviento y por las vestiduras del mismo color en la liturgia.

Cuarto domingo: 21 de diciembre de 2025, a solo un día de la Nochebuena.

Qué viene después del Adviento

Con el inicio de la Nochebuena el 24 de diciembre, comienza el tiempo de Navidad, que se extiende hasta la fiesta del Bautismo del Señor. Aunque las fechas exactas pueden variar cada año, esta celebración suele caer a comienzos de enero. Para el ciclo navideño 2025-2026, la festividad concluirá el 8 de enero de 2026, según información proporcionada por la plataforma Hallow.