El Perú festeja y conmemora efemérides importantes para su historia y ciudadanos, por ello el Gobierno ha dado a conocer de manera pública un listado oficial de feriados regidos por ley que les permiten a los trabajadores tanto del sector público como privado disfrutar de días con descanso remunerado. De esta manera, durante octubre, uno de los meses más esperados por los ciudadanos, presentará el esperado feriado largo debido a una importante festividad nacional.

Vale precisar que, el feriado es un día de descanso obligatorio en el país en el que, por lo general se descansa. Estos días pueden ser establecidos por leyes o decretos y suelen conmemorar eventos importantes, festividades religiosas, culturales o nacionales. Durante una fecha festiva, muchas instituciones, empresas y escuelas cierran, permitiendo a las personas disfrutar de tiempo libre, participar en celebraciones o descansar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO INICIA EL FERIADO LARGO DE OCTUBRE EN PERÚ?

Según lo establecido por el Gobierno de Dina Boluarte, publicado a través del Diario Oficial El Peruano, el mes de octubre tendrá un feriado largo para que los peruanos puedan disfrutar de sus familiares o simplemente realizar turismo interno. Estas fechas están dirigidas tanto para el sector público como para el privado e inicia el sábado 5 y domingo 6 de octubre que es un descanso habitual por ser fin de semana, mientras que, para el lunes 7 de octubre es considerado día no laborable solo para los empleados estatales y el martes 8 de octubre, que se conmemora el ‘Combate de Angamos’, ha sido declarado feriado nacional.

Trabajadores del sector público y privado se verán beneficiados con un feriado largo en octubre.

¿CUÁNTO ME PAGARÁN POR TRABAJAR ESTE 8 DE OCTUBRE?

De acuerdo con información de Sunafil, aquellas personas que trabajen durante este feriado, es decir, sin tener descanso sustitutorio, el empleado contará con un triple pago que se divide así:

La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual que te toca)

La remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% de la remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL PERÚ?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024:

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

¿QUÉ SE CELEBRA EL DÍA 8 DE OCTUBRE?

Hace 145 años, la corbeta Unión y el Monitor Huáscar se encontraron con una flota chilena conformada por la corbeta O’Higgins, la goleta Covadonga, el Vapor Loa y el abastecedor de carbón Matías Cousiño. Se encontraban liderados por las fuertes fragatas blindadas inglesas: Cochrane y Blanco Encalada. En ese momento, los chilenos eran mayoría, por lo que enfrentarlos significaba una muerte segura. Además, contaban con lo último en tecnología proveniente de Reino Unido.

Uno de los disparos del Cochrane afectó a una de las esquinas de la torre de mando del Huáscar. Atravesó su frágil blindaje y luego estalló al lado del contraalmirante Miguel Grau, por lo que falleció al instante. Asimismo, murió a causa de la onda expansiva, el teniente primero Diego Ferré.

La muerte de Grau fue lamentada también por los miembros de la armada chilena. El comandante de la fragata blindada Blanco Encalada, José Galvarino Riveros Cárdenas, menciona en un parte dirigido al comandante general de la escuadra chilena:

“La muerte del contraalmirante peruano, don Miguel Grau Seminario, ha sido, señor comandante general, muy sentida en esta Escuadra, cuyos jefes y oficiales hacían amplia justicia al patriotismo y al valor de aquel notable marino”.