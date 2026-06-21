La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) se prepara para celebrar su trigésima edición, consolidándose como uno de los eventos culturales más trascendentales de la capital peruana. Con el propósito de mejorar la accesibilidad para todos los asistentes, la organización ha trasladado sus instalaciones a una nueva sede, donde un abanico de actividades multidisciplinarias espera al público limeño. Desde la participación de Ecuador como invitado de honor hasta una agenda que fusiona literatura, ciencia y espectáculos, este encuentro promete marcar un hito en su historia. Todo esto bajo un ambiente de celebración muy especial. Descubre todos los detalles sobre la inauguración, el transporte gratuito y la variada programación que este evento ofrecerá este año.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE DESARROLLARÁ LA FIL LIMA 2026?

La trigésima edición de la feria tendrá su jornada inaugural el próximo 22 de julio y extenderá su programación hasta el 6 de agosto. El evento se desarrollará en el Centro de Exposiciones Jockey, recinto seleccionado por la Cámara Peruana del Libro con el objetivo estratégico de facilitar el flujo de visitantes y mejorar la experiencia cultural, según informa Infobae.

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¿CÓMO LLEGAR AL RECINTO Y QUÉ OPCIONES DE TRANSPORTE EXISTEN?

Para asegurar un acceso sencillo al centro de convenciones, se han establecido las siguientes alternativas de movilidad:

Traslados sin costo: La organización habilitará buses gratuitos que partirán con una frecuencia de 20 minutos desde el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza.

La organización habilitará buses gratuitos que partirán con una frecuencia de 20 minutos desde el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza. Paradero oficial: Los asistentes que se desplacen al Jockey Plaza, situado a unos 800 metros de la feria, podrán utilizar el “paradero FIL” para conectar directamente con el recinto.

Los asistentes que se desplacen al Jockey Plaza, situado a unos 800 metros de la feria, podrán utilizar el “paradero FIL” para conectar directamente con el recinto. Estacionamiento privado: Aquellos que prefieran usar su propio vehículo podrán utilizar el estacionamiento del centro comercial por una tarifa referencial de cinco soles por día.

¿CUÁL ES EL COSTO DE LAS ENTRADAS Y CÓMO COMPRARLAS?

El precio de la entrada general se fijó en 10 soles, cifra que ha permanecido estable por más de una década. Este pago permite el ingreso a todas las presentaciones en los seis auditorios y a los conciertos organizados. La adquisición de boletos se gestiona mediante la plataforma Teleticket. Como beneficio especial, el público podrá ingresar de forma gratuita el día de la inauguración, exclusivamente en la franja horaria de 11:00 a 15:00 horas.

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¿QUÉ ACTIVIDADES Y TEMÁTICAS SE PODRÁN ENCONTRAR?

La propuesta cultural es sumamente diversa, integrando ciencia, literatura y entretenimiento:

Divulgación científica: Gracias a la colaboración de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se realizarán talleres interactivos para acercar la ciencia a los niños.

Gracias a la colaboración de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se realizarán talleres interactivos para acercar la ciencia a los niños. Invitados destacados: La feria contará con más de 40 autores internacionales, incluyendo a Fernanda Trías y Eduardo Sacheri, además de una delegación ecuatoriana. El ámbito local estará representado por figuras como Jaime Bayly, quien presentará su libro sobre el club Alianza Lima el 30 de julio.

La feria contará con más de 40 autores internacionales, incluyendo a Fernanda Trías y Eduardo Sacheri, además de una delegación ecuatoriana. El ámbito local estará representado por figuras como Jaime Bayly, quien presentará su libro sobre el club Alianza Lima el 30 de julio. Contenido para todo público: La oferta incluye desde secciones de manga y cómics hasta temáticas de esoterismo y salud con personalidades como Anthony Choy y Rosa María Cifuentes. Además, los más pequeños contarán con espectáculos especiales de los Hermanos Paz y del creador de contenido Chuy Mine.

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