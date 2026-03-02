El calendario se aproxima a una de las fechas religiosas más significativas: la Semana Santa 2026, periodo que recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén y da inicio a la conmemoración de su sacrificio, crucifixión y posterior resurgimiento. A lo largo de esta etapa, numerosos creyentes dedican tiempo a la introspección, participan en ceremonias espirituales y forman parte de distintas manifestaciones de devoción. En territorio peruano, esta tradición ocupa un lugar especial, pues representa una oportunidad para fortalecer la espiritualidad y hacer una pausa frente a la vida cotidiana. En las siguientes líneas te brindamos información adicional sobre esta importante celebración.
En territorio peruano, la Semana Santa 2026 tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril, abarcando desde el primer domingo de la conmemoración hasta el domingo siguiente, cuando culminan las actividades centrales de esta tradición cristiana.
Domingo de Ramos — Domingo 29 de marzo
Jueves Santo — Jueves 2 de abril
Viernes Santo — Viernes 3 de abril
Sábado de Gloria — Sábado 4 de abril
Domingo de Resurrección — Domingo 5 de abril
Jueves Santo — Jueves 2 de abril
Viernes Santo — Viernes 3 de abril
Domingo de Ramos o Cuaresma: es el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas
Lunes Santo: es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén
Martes Santo: refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar
Miércoles Santo: marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús
Jueves Santo: recuerda la celebración de la última cena
Viernes Santo: se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. Algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día
Sábado de Gloria: es la antesala de la resurrección
Domingo de Resurrección o Pascua: es una de las principales fiestas del cristianismo, pues se celebra la resurrección de Jesús.