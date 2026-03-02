El calendario se aproxima a una de las fechas religiosas más significativas: la Semana Santa 2026, periodo que recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén y da inicio a la conmemoración de su sacrificio, crucifixión y posterior resurgimiento. A lo largo de esta etapa, numerosos creyentes dedican tiempo a la introspección, participan en ceremonias espirituales y forman parte de distintas manifestaciones de devoción. En territorio peruano, esta tradición ocupa un lugar especial, pues representa una oportunidad para fortalecer la espiritualidad y hacer una pausa frente a la vida cotidiana. En las siguientes líneas te brindamos información adicional sobre esta importante celebración.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026 en el Perú?

En territorio peruano, la Semana Santa 2026 tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril, abarcando desde el primer domingo de la conmemoración hasta el domingo siguiente, cuando culminan las actividades centrales de esta tradición cristiana.

Así es la Semana Santa 2026

Domingo de Ramos — Domingo 29 de marzo

Jueves Santo — Jueves 2 de abril

Viernes Santo — Viernes 3 de abril

Sábado de Gloria — Sábado 4 de abril

Domingo de Resurrección — Domingo 5 de abril

Qué días son feriados por Semana Santa 2026

Jueves Santo — Jueves 2 de abril

Viernes Santo — Viernes 3 de abril

Cómo se celebra la Semana Santa

Domingo de Ramos o Cuaresma: es el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas

Lunes Santo: es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén

Martes Santo: refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar

Miércoles Santo: marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús

Jueves Santo: recuerda la celebración de la última cena

Viernes Santo: se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. Algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día

Sábado de Gloria: es la antesala de la resurrección

Domingo de Resurrección o Pascua: es una de las principales fiestas del cristianismo, pues se celebra la resurrección de Jesús.