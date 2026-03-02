Por Redacción EC

El calendario se aproxima a una de las fechas religiosas más significativas: la Semana Santa 2026, periodo que recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén y da inicio a la conmemoración de su sacrificio, crucifixión y posterior resurgimiento. A lo largo de esta etapa, numerosos creyentes dedican tiempo a la introspección, participan en ceremonias espirituales y forman parte de distintas manifestaciones de devoción. En territorio peruano, esta tradición ocupa un lugar especial, pues representa una oportunidad para fortalecer la espiritualidad y hacer una pausa frente a la vida cotidiana. En las siguientes líneas te brindamos información adicional sobre esta importante celebración.