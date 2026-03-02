El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el cronograma oficial del periodo lectivo 2026 a nivel nacional y anunció cuándo comenzarán las actividades académicas para los alumnos de instituciones estatales. El esquema contempla etapas formativas, intervalos de receso y jornadas destinadas únicamente a tareas administrativas y coordinación pedagógica.

La programación oficial contempla 42 semanas de labores formativas y reparte el calendario entre sesiones con estudiantes y días reservados para trabajo interno en las instituciones, con la finalidad de garantizar la prestación constante del servicio educativo.

Revisa a continuación la fecha de arranque del ciclo lectivo, los periodos de receso previstos y la manera en que se segmentará el periodo escolar.

¿Cuándo inician clases los colegios estatales en el Perú en marzo del 2026, según el Minedu?

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu), el dictado de clases en las instituciones públicas arrancará el lunes 16 de marzo de 2026.

En cuanto a los planteles privados, la entidad señala que cada dirección tiene la facultad de fijar la fecha de apertura del periodo lectivo, adecuando el cronograma a su propia realidad organizativa. Diversos colegios de administración particular han decidido iniciar sus actividades entre el 2 y el 9 de marzo de 2026.

¿Cómo estará organizado el año escolar?

El Ministerio de Educación detalló que el año escolar estará organizado en cuatro bloques de nueve semanas cada uno:

Primer bloque lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio.

Tercer bloque lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

¿Cuándo son las vacaciones escolares programadas?

El año tendrá tres recesos para los estudiantes. El primero se desarrollará del 18 al 22 de mayo, luego de culminar el primer bloque de nueve semanas de clases que irá del 16 de marzo al 15 de mayo.

El segundo descanso será el más prolongado y está fijado del 27 de julio al 7 de agosto. Tras ese periodo, los escolares regresarán el 10 de agosto para continuar con el tercer tramo académico.

Finalmente, el último receso se efectuará del 12 al 16 de octubre, antes del inicio del bloque final del año.