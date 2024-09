El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Comité Central Serums convocó a los profesionales de la salud a formar parte del Proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024-II. Sin embargo, los profesionales de las ciencias de la salud que se encuentran interesados en postular tendrán que cumplir con ciertos requisitos y fechas establecidas por mencionada entidad del Estado. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles sobre este proceso.

¿CUÁNDO INICIAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL SERUMS 2024-II?

El Comité Central Serums citó a a todos los profesionales de las ciencias de la salud titulados y colegiados, incluyendo medicina humana, biología, enfermería, ingeniería sanitaria, farmacia y bioquímica, medicina veterinaria, nutrición, obstetricia, odontología, psicología, tecnología médica y trabajo social, para que puedan inscribirse al proceso de Serums 2024-II mediante este ENLACE a partir de las 9.00 a. m. de este martes 10 de setiembre hasta las 23.59 horas del viernes 13 de setiembre de 2024.

Asimismo, el Minsa explicó que durante esta fase del Serums 2024-II deben tener en cuenta que no se aceptan reinscripciones, no existe una lista de observados, no hay una etapa de subsanación de observaciones y no se consideran casos especiales. Además, mencionaron que el título profesional debe estar inscrito en Sunedu y estar colegiado y habilitado por el Colegio Profesional correspondiente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL SERUMS 2024-II

Inscripción al Serums 2024 -II del 9 al 13 de setiembre de 2024

Revisión de las inscripciones al Serums 2024-II del 9 al 14 de setiembre.

Publicación del listado de aptos y no aptos para postular al Serums se realizará el 16 de setiembre.

Adjudicación de plazas remuneradas:

Desempate de los que adjudican por orden de mérito será el 17 de septiembre de 2024.

Publicación del desempate: listado final de aptos por orden de mérito se realizará el 18 de septiembre.

Distribución aleatoria del orden, de los que adjudican por sorteo, será el 17 de septiembre de 2024.

Publicación del orden para adjudicar: listado final de aptos por orden de sorteo se realizará el 18 de septiembre de 2024.

Publicación del programa de adjudicación de plazas remuneradas será el 17 de septiembre.

Adjudicación Nacional de Plazas Remuneradas se realizará el 19 y 20 de septiembre.

Publicación del listado de adjudicados de la modalidad remunerada será el 23 de septiembre.

Adjudicación de plazas equivalentes:

Publicación de profesionales aptos para la adjudicación de plazas equivalentes será el 25 de septiembre de 2024.

Desempate de los que adjudican por orden de mérito será el 26 de septiembre de 2024.

Publicación del listado final de aptos equivalentes por orden de mérito será el 27 de septiembre de 2024.

Distribución aleatoria de orden, de los que adjudican por sorteo, será el 26 de septiembre de 2024.

Publicación del listado final de aptos equivalentes por orden de sorteo será el 27 de septiembre de 2024.

Publicación del programa de adjudicación de plazas equivalentes será el 27 de septiembre de 2024.

Adjudicación nacional de plazas equivalentes desde el 30 de septiembre de 2024 al 7 de octubre de 2024.

Publicación del listado de adjudicados de la modalidad equivalentes se realizará el 8 de octubre de 2024.

Entrega de documentación, inicio e inducción al Serums: