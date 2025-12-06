El inicio de diciembre 2025 es una de las temporadas más esperadas por los peruanos, y no precisamente por los beneficios laborales, sino por los diversos feriados. Estos días de descansos permiten que muchas personas puedan descansar, reunirse con la familia o seres amigos y organizarse sobre las festividades de fin de año. De esta manera, tanto los trabajadores del sector público como privado, serán los principales beneficiados con esta medida debido a que podrán gozar de diversos beneficios. Frente a ello, varios se cuestionan en qué consisten estos días inhábiles dentro del calendario peruano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS OFICIALES EN DICIEMBRE DE 2025?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Así, previamente gozarán del descanso desde el sábado 6 y domingo 7. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

