El pasado 5 y 6 de octubre, la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos llevó a cabo las primeras dos etapas de su examen de admisión 2025-I. Un total de 18,650 estudiantes con aspiraciones en las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión; Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales; y Ciencias Básicas e Ingeniería se presentaron a estas pruebas iniciales.

Ahora la ‘Decana de América’ continuará con este importante proceso de evaluación en una tercera y cuarta jornada, las cuáles están dirigidas a aquellos jóvenes interesados en el área de Ciencias de la Salud, donde se espera la participación de más de 10,000 postulantes. En esta nota, te brindaremos toda la información detallada sobre las fechas y las carreras disponibles en esta última etapa.

¿CUÁNDO ES EL EXAMEN DE ADMISIÓN UNMSM 2025-I PARA CIENCIAS DE SALUD?

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM estableció que el examen de admisión 2025-I para el área de Ciencias de Salud, que tendrá un total de 403 vacantes, se desarrollará este fin de semana.

El sábado 12 de octubre se evaluará a los estudiantes interesados a las carreras afines a esta área, excepto Medicina Humana, ya que las pruebas específicas de esta escuela profesional se llevarán a cabo un día después, es decir, el domingo 13 de octubre.

Para la primera fecha se espera un total de 4,950 aspirantes, mientras que para la segunda se prevé 5,065 postulantes, según informa la agencia Andina.

En cada una de las fechas mencionadas, la UNMSM abrirá sus puertas para los postulantes desde las 6:00 am hasta las 8:30 am. Aquellos que no lleguen dentro de este lapso no podrán acceder a la universidad y perderán la oportunidad de presentar el examen, que comenzará a las 10:00 am y tendrá una duración de tres horas. Al concluir, los jóvenes deberán entregar sus hojas de respuestas y abandonar las instalaciones de la casa de estudios superior.

¿QUÉ CARRERAS SE OFRECEN EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE SALUD DE LA UNMSM?

Si bien la Universidad Nacional Mayor de San Marcos destaca a nivel nacional por enseñar Medicina, su oferta académica en el área de la salud es mucho más amplia. Descubre las otras carreras que ofrece y el número de vacantes disponibles para cada una de ellas para el examen de admisión 2025-I.

1. Facultad de Farmacia y Bioquímica

Farmacia y Bioquímica | 29 vacantes

Ciencia de los Alimentos | 10 vacantes

Toxicología | 11 vacantes

2. Facultad de Medicina Humana

Enfermería | 46 vacantes

Medicina Humana | 55 vacantes

Obstetricia | 44 vacantes

Nutrición | 24 vacantes

Tecnología Médica en: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 17 vacantes

Tecnología Médica en: Terapia Física y Rehabilitación | 17 vacantes

Tecnología Médica en: Radiología | 17 vacantes

Tecnología Médica en: Terapia Ocupacional | 17 vacantes

Sede de Enfermería y Tecnología Médica en Ciudad Universitaria de San Marcos. | Foto: Andina

3. Facultad de Medicina Veterinaria

Medicina Veterinaria | 22 vacantes

4. Facultad de Odontología

Odontología | 25 vacantes

5. Facultad de Psicología

Psicología | 48 vacantes

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 21 vacantes

Es importante destacar que, dentro del área A, la Escuela Profesional de Tecnología Médica se distingue por ofrecer cuatro especialidades distintas. Los postulantes a esta carrera deberán elegir una de estas especialidades antes de presentar el examen de admisión.

Estudiante de Medicina de San Marcos. | Foto: Andina

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.