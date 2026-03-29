El inicio de abril 2026 trae consigo una serie de buenas noticias para los más de 700 mil jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), debido al pago de sus pensiones a través del Banco de la Nación. Es así que, ante la inquietud de este grupo de jubilados por conocer el orden de depósitos, la entidad financiera dio a conocer el cronograma de pagos, en el que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, según la letra inicial de su apellido paterno. De hecho, este iniciará una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad, así como viudas o herederos legales de los asegurados. De esta manera, este dinero, como todos los meses, representa una gran oportunidad para estas personas, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 19990 DE LA ONP?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a abril 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | jueves 9 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | viernes 10 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | lunes 13 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | martes 14 de abril

Pago a domicilio | del miércoles 15 al viernes 24 de abril.

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¿CÓMO ACCEDER A UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ?

Para acceder a una jubilación anticipada, ahora el proceso resulta más sencillo gracias a un moderno sistema que permite agilizar el trámite en beneficio de los peruanos. Por ello, de acuerdo con la plataforma Infobae, aquellos asegurados del Sistema Nacional de Pensiones ​(D.L. n° 19990) que deseen recibir este tipo de pensión deberán tener como mínimo 55 años de edad, tanto para hombre como mujeres, 25 años de aportes (300 Unidades de Aporte - UdA) y haber cesado en la actividad laboral dependiente o independiente. Además, el monto del pago se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto a los 65 años que establece la ley, y dicha reducción no es reintegrable cuando el afiliado alcance esa edad.

En el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP), existen tres modalidades, es decir, la jubilación anticipada ordinaria, que establece una edad mínima de 50 años (mujeres y hombres), haber aportado al menos 72 meses en los últimos 120 meses y contar con un fondo que permita una pensión de casi el 40 % del promedio salarial de los últimos 10 años. La otra opción es por desempleo (REJA), que tiene como condición que la persona acredite los 12 meses seguidos de desempleo y un fondo para una pensión equivalente, como mínimo, al 40 % del promedio salarial de los últimos 120 meses. Por último, la jubilación anticipada por actividades de alto riesgo que permite retirarse desde los 45 años en minería subterránea con 20 años de aportes, y desde los 50 años en minería a tajo abierto, metalurgia y construcción civil.