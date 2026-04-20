En plena jornada de las Elecciones Generales 2026 que se desarrollan este domingo 12 de abril, la atención del país no solo está centrada en los resultados, sino también en el escenario que se abriría en las próximas semanas ante la alta fragmentación política. Con más de 30 candidatos en carrera y un electorado dividido, crece la expectativa sobre la posibilidad de que ninguno alcance el porcentaje necesario para ganar en esta etapa, lo que obliga a las autoridades y a la ciudadanía a prepararse para un nuevo llamado a las urnas. Ante este escenario de incertidumbre y fragmentación partidaria, es fundamental conocer los plazos oficiales establecidos por los organismos electorales para la etapa definitiva de los comicios. Descubre en esta nota cuándo se realizaría una eventual segunda vuelta.

¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÍA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

De acuerdo con el cronograma oficial de los organismos electorales, el domingo 7 de junio de 2026 es el día designado para que la población regrese a los centros de votación en caso de una eventual segunda etapa.

Este procedimiento se activa obligatoriamente si ninguno de los postulantes a la presidencia consigue superar el 50% de los sufragios válidos durante la jornada del 12 de abril. En esta instancia decisiva, el electorado deberá elegir únicamente entre las dos opciones que hayan recolectado la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, definiendo así quién llevará las riendas del país por los siguientes cinco años.

Foto: Archivo / ONPE

¿POR QUÉ ES PROBABLE QUE HAYA UNA SEGUNDA VUELTA?

La razón principal es que hay demasiados candidatos compitiendo al mismo tiempo, lo que hace que exista una alta dispersión de votos. Para ganar hoy mismo, alguien tendría que sacar más de la mitad de todos los votos, pero con más de 30 personas en las cédulas, es casi imposible que una sola logre tanto apoyo. El ambiente político está tan dividido que, según los expertos, incluso alguien con muy pocos votos podría terminar pasando a la ronda final, según informa Infobae.

Por eso, todo apunta a que hoy no se decidirá nada y que los dos más votados tendrán que enfrentarse cara a cara en junio para ver quién se queda finalmente con la presidencia.

Foto: Andina

¿QUÉ CARGOS SE DEFINIRÁN EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El proceso convocado para este domingo 12 de abril, que se desarrolla desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá no solo al próximo presidente y sus respectivos vicepresidentes, sino también la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS PENALIDADES POR NO CUMPLIR CON EL DEBER ELECTORAL?

Las consecuencias financieras por ausentarse de las urnas se determinan según la zona de residencia del votante, con escalas que se sitúan entre los 27.50 y los 110 soles, dependiendo del nivel socioeconómico del distrito. Por otro lado, la responsabilidad es mayor para quienes fueron designados como autoridades de mesa; en caso de inasistencia injustificada, estos deberán abonar una suma de 275 soles.

Es fundamental que cada persona verifique su local de votación y su rol en la plataforma digital de la ONPE para evitar estos cargos.

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