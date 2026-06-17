El regreso de las máximas figuras del fútbol internacional acapara los reflectores de la prensa deportiva. Previo a su esperado debut en Houston en este 2026, Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la conversación global. Con el torneo en marcha, el legendario delantero luso no solo busca ampliar su cuenta personal, sino también consolidar una marca que lo separaría definitivamente de cualquier otro futbolista en la historia del deporte rey.

Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales

El astro portugués llega a esta nueva cita con un registro envidiable: 8 goles anotados en 22 partidos jugados a lo largo de su trayectoria en la Copa del Mundo.

Lista de goles de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Alemania 2006

Portugal 2-0 Irán | Minuto 80 | Fase de grupos (1 gol)

Sudáfrica 2010

Portugal 6-0 Corea del Norte | Minuto 87 | Fase de grupos (1 gol)

Brasil 2014

Portugal 2-1 Ghana | Minuto 80 | Fase de grupos (1 gol)

Rusia 2018

Portugal 1-0 España | Minuto 4 | Fase de grupos

Portugal 2-1 España | Minuto 44 | Fase de grupos

Portugal 3-3 España | Minuto 88 | Fase de grupos

Portugal 1-0 Marruecos | Minuto 4 | Fase de grupos (4 goles en total)

Qatar 2022

Portugal 1-0 Ghana | Minuto 65 | Fase de grupos (1 gol)

¿Cuándo debutó Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo?

El camino mundialista de CR7 comenzó hace exactamente dos décadas. Cristiano Ronaldo debutó en los Mundiales el 11 de junio de 2006, durante el torneo organizado por Alemania. Con apenas 21 años y compartiendo el ataque luso junto al legendario Luís Figo, el joven atacante deslumbró por su velocidad y desparpajo en la banda.

Su primer gol en la máxima competencia llegó precisamente en esa fase de grupos, convirtiendo un penal al minuto 80 en la victoria de Portugal 2-0 sobre Irán, ayudando a su selección a llegar hasta las semifinales del torneo.

¿Cuántos goles tiene en total antes de su debut en 2026?

A las puertas de saltar al campo en Houston para disputar esta nueva edición, las estadísticas globales del portugués desafían cualquier estándar lógico del deporte profesional. Cristiano Ronaldo acumula un impresionante total de 973 goles oficiales en su carrera profesional, sumando sus etapas en clubes (Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr) y la selección absoluta de Portugal.

Esta demoledora cifra lo sitúa a tan solo 27 anotaciones de alcanzar la mítica barrera de los 1,000 goles oficiales, una meta que se ha convertido en su obsesión final de cara al cierre de su trayectoria deportiva.

Rusia 2018: El torneo más goleador del astro portugués

A pesar de haber mantenido una regularidad matemática de un gol por torneo en sus primeras tres participaciones, el verdadero estallido realizador de Cristiano Ronaldo en la gran vitrina del fútbol ocurrió en el año 2018.

En territorio ruso, el delantero firmó una de sus actuaciones individuales más recordadas en fases de grupos al anotarle un espectacular ‘hat-trick’ a la selección de España en un vibrante empate 3-3, sumado a una definición clave frente a Marruecos. Con el debut de Portugal programado en la ciudad de Houston, la expectativa se mantiene al límite para ver si el histórico goleador conseguirá inaugurar su cuenta en esta nueva edición.