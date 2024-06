Jefferson Farfán, el exfutbolista peruano conocido como la ‘Foquita’, ha realizado una inversión millonaria en la construcción de su propio centro comercial, apodado ‘Foquita Mall’, ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿CUÁNTO LE HABRÍA COSTADO EL MALL QUE TENDRÁ JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, ha incursionado en el sector inmobiliario con la construcción de un nuevo centro comercial, conocido como ‘Foquita Mall’. Este proyecto se está levantando en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur y se espera que inaugure en diciembre de 2024. Farfán, uno de los inversionistas principales, ha desembolsado un total de 55 millones de soles para este emprendimiento.

El programa ‘América Hoy’ confirmó que Farfán ha arrendado una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall, lo que demuestra la magnitud de su inversión. El respaldo financiero de distintas marcas ha sido fundamental, ya que estas firmaron contratos con el exjugador antes de que realizara su inversión, asegurando así el éxito inicial del proyecto.

El centro comercial contará con tres niveles que incluirán estacionamientos, gimnasio, canchas de pádel, restaurantes y una amplia oferta comercial, además de albergar un conocido supermercado. Esta infraestructura busca ofrecer un espacio integral para compras y entretenimiento, atrayendo a una gran cantidad de visitantes y fortaleciendo la posición de Farfán como empresario.

En cuanto a la inspiración detrás de este proyecto, Farfán ha señalado que su madre, Doña Charo, fue la principal impulsora de su incursión en el mundo empresarial. Tras retirarse del fútbol profesional, el exfutbolista ha trabajado durante los últimos cinco años en el sector de la construcción, y promete revelar más detalles sobre su nuevo emprendimiento próximamente en el programa ‘América Hoy’.

¿QUÉ ES LO QUE SABEMOS SOBRE EL FUTURO CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

reveló por primera vez en el programa ‘Nadie se salva’ de Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo. Este último captó la atención de los espectadores al señalar que la popular ‘Foquita’ estaría diversificando sus ganancias del fútbol en negocios con grandes retornos económicos. En esta línea, reveló que Farfán sería propietario de un centro comercial en construcción en el sur de Lima, el cual incluiría uno de los supermercados más reconocidos de la capital.

“En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio, un poquito más allá, están construyendo un mall”, sostuvo Calvo. “Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong, varias tiendas, y ese mall es de la ‘Foquita’ Farfán”.

¿CÓMO REACCIONÓ MELISSA KLUG TRAS ENTERARSE DEL FUTURO CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Las cámaras de ‘Todo se filtra’ de Panamericana TV no dudaron en buscar a Melissa Klug para averiguar qué es lo que tendría que decir sobre el nuevo prometedor negocio de la ‘Foquita’. Sorprendentemente, al parecer ella no tenía conocimiento sobre esta noticia, pues solo se limitó a decir que no había visto nada al respecto. Aún así su reacción fue bastante curiosa, pues se mostró sorprendida y con una expresión desconcertante.

Eso sí, también hay quienes consideran que la expareja de Farfán habría optado por no declarar más debido a un acuerdo de confidencialidad que firmó con el exfutbolista. Al parecer, este documento le impediría hablar de más sobre detalles privados de su vida. Mientras tanto, otras persona señalan que no quiso decir más debido a los recientes problemas legales que mantienen.

¿CUÁL SERÍA LA FECHA DE INAUGURACIÓN PARA EL CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Tras conocerse el rumor de la inversión del exfutbolista en un centro comercial, ‘Todo se Filtra’ también se dirigió hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur y allí confirmó que desde enero se estaba realizando la construcción de un centro comercial y que la obra estaría culminada en noviembre de este 2024.

Sin embargo, el mall en cuestión recién abriría sus puertas en diciembre, según confirmó un trabajador del proyecto. “Este año en diciembre, según lo planificado, está para inaugurarlo en diciembre”, afirmó un colaborador al reportero del magazine de Panamericana Televisión.

Por otro lado, el trabajador se animó a revelar que el centro comercial en cuestión contará con tres pisos y planea albergar alrededor de 200 tiendas, lo que representa una potencial ganancia millonaria en concepto de alquileres.