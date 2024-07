Universitario de Deportes es uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2024, junto a Sporting Cristal, por lo que hasta ahora tienen toda la ilusionado de lograr el campeonato nacional en el año de su centenario. Y es que, para lograr todo lo que ha conseguido hasta la fecha, los cremas vienen demostrando su fortaleza en el Estadio Monumental de Ate, teniendo en cuenta que no pierden un partido desde hace varios meses.

¿CUÁNTOS DÍAS UNIVERSITARIO DE DEPORTES NO PIERDE EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE?

Universitario de Deportes no conoce la derrota en el Monumental desde hace más de un año, es decir, 509 días, cuando fue derrotado por Alianza Lima con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa el 19 de febrero de 2023 por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Entonces, hasta la fecha el equipo de Fabian Bustos se mantiene invicto jugando de local.

¿CÓMO REACCIONÓ CHRISTOFER GONZÁLES CUANDO LE CONSULTARON SOBRE SU FUTURO EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Desde que inicio el Torneo Clausura, Christofer Gonzáles no ha podido sumar minutos con Universitario de Deportes y tampoco apareció en la lista de convocados de Fabian Bustos, por lo que el motivo sería netamente técnico ya que al parecer vendría entrenando con normalidad y no tendría ninguna lesión. Ante ello, el futbolista peruano fue captado en su auto donde no dudo en pronunciarse sobre los múltiples rumores que vienen surgiendo en torno a su fututo con la ‘U’.

“Todo muy bien, no se preocupen. Ya llegará el momento donde me toque hablar con todos ustedes. Chau, que estén bien, cuídense mucho”, dijo para Tv Perú Deportes con una sonrisa. Como se sabe, se viene especulando que el técnico crema ya no tendría en sus planes al futbolista de 31 años a causa de su bajo rendimiento, pues solo ha jugado 15 partidos, donde no anotó y tampoco dio asistencias.

¿CUÁNDO FINALIZA EL CONTRATO DE CHRISTOFER GONZÁLES CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Después de llevar su fútbol al extranjero, Christofer Gonzáles regresó a Universitario de Deportes para su centenario y para firmar contrato hasta diciembre del 2026. A pesar que el popular ‘Canchita’ no la viene pasando bien futbolísticamente, todavía tiene chances de demostrar el técnico argentino su buen desempeño para que pueda ser tomado en cuenta.

