La Copa del Mundo 2026 no para de regalar momentos que quedarán grabados con letras de oro en los libros del fútbol global. En un electrizante partido por los octavos de final (16avos), Kylian Mbappé se vistió de héroe para la Selección de Francia al marcar un doblete ante Suecia que no solo selló el pase de los galos, sino que desató una auténtica revolución en las estadísticas históricas de la FIFA.

Con estas dos nuevas anotaciones, ‘Donatello’ ha alcanzado la estratosférica cifra de 18 goles en las Copas del Mundo, colocándose a un solo tanto de igualar el récord histórico que ostenta el astro argentino Lionel Messi, quien lidera la tabla con 19 dianas. La batalla por ser el máximo artillero de todos los tiempos está más viva que nunca.

¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?

Actualmente, el trono le pertenece a Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina acumula 19 goles en 29 partidos disputados, una cifra que alcanzó gracias a su regularidad y vigencia a lo largo de seis ediciones mundialistas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Sin embargo, el asedio de Mbappé es feroz. El atacante del Real Madrid registra 18 goles en apenas 18 encuentros, lo que le otorga un promedio letal de un gol por partido, una efectividad pocas veces vista en la era moderna del balompié.

Top 10 de los máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo

A continuación, te presentamos la lista oficial y actualizada de los diez futbolistas que más veces han gritado gol en la máxima cita del fútbol:

Lionel Messi (Argentina): 19 goles (29 partidos) Kylian Mbappé (Francia): 18 goles (18 partidos) Miroslav Klose (Alemania): 16 goles (24 partidos) Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles (19 partidos) Gerd Müller (Alemania Federal): 14 goles (13 partidos) Just Fontaine (Francia): 13 goles (6 partidos) Harry Kane (Inglaterra): 13 goles (15 partidos) Pelé (Brasil): 12 goles (14 partidos) Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles (5 partidos) Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles (17 partidos)

Los récords de goleo más impresionantes en la historia de la FIFA

Más allá de la encarnizada disputa entre Messi y Mbappé en el Mundial 2026, la tabla histórica esconde datos de efectividad puros que parecen imposibles de replicar hoy en día.

El caso más emblemático es el del francés Just Fontaine, quien ocupa la sexta posición con 13 goles, pero con el aliciente de haberlos conseguido todos en una sola edición: Suecia 1958. Asimismo, el húngaro Sándor Kocsis presume del mejor promedio del Top 10, con una media de 2.20 goles por presentación gracias a sus 11 tantos en solo 5 partidos durante el Mundial de 1954.

¿Qué partidos le quedan a Francia y Argentina en el Mundial 2026?

Con el torneo de selecciones en su etapa más madura y crucial, las miradas del planeta fútbol están puestas en las llaves de ambas escuadras. Tanto Argentina como Francia siguen con vida en la competición, lo que significa que la tabla de goleadores podría sufrir modificaciones en los próximos días.

Si Mbappé mantiene el ritmo arrollador mostrado ante los suecos, es muy probable que se corone como el nuevo rey del gol antes del pitazo final del certamen. ¿Podrá Messi estirar su ventaja o seremos testigos de un cambio de guardia histórico?