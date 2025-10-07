Octubre 2025 trae consigo fechas muy importantes en el calendario peruano y que son muy esperadas por la mayoría de los estudiantes y trabajadores, pues tienen la posibilidad de tomar un pequeño descanso debido a las festividades cívicas y religiosas. De hecho, durante estos días libres, este grupo de la población aprovecha en salir de la rutina o realiza alguna actividad que les genere felicidad junto a sus seres queridos. No obstante, existe una parte de la población, como los que laboran en el sector turismo, transportes, salud, prensa, entre otros, que tendrán que cumplir con una serie de actividades durante este feriado del 8 de octubre, que se conmemora el Combate de Angamos en el Perú. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

El sector turismo, transportes, salud, prensa, entre otros, tendrán que cumplir con una serie de actividades durante este feriado del 8 de octubre.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago.

Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido a los trabajadores del sector público. Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.