Alianza Lima y Sporting Cristal tendrán que iniciar su participación en la Copa Libertadores 2026 desde las denominadas fases previas. Siguiendo el mismo esquema de este 2025, el equipo blanquiazul ocupará la posición de Perú 4, mientras que los celestes serán Perú 3. A propósito de ello, aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre el sorteo de esta instancia.

¿A qué hora es el sorteo de la Fase previa de la Copa Libertadores 2026 con Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los cruces correspondientes a las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026 serán revelados este jueves 18 de diciembre desde la sede de la Conmebol. El anuncio se realizará a partir de las 10:00 de la mañana, según el horario peruano, y podrá seguirse en vivo tanto a través del canal oficial del certamen en YouTube como por la señal de ESPN en la televisión por suscripción.

Posibles rivales de Alianza Lima

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Bolívar o The Strongest (Bolivia)

LDU o Universidad Católica (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay).

Posibles rivales de Sporting Cristal

Argentinos Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Bahía (Brasil)

O’Higgins (Chile)

Huachipato (Chile)

Colombia 3 (Tolima o Medellín)

Colombia 4 (Medellín o Atlético Nacional)

Carabobo (Venezuela)

Liverpool (Uruguay)

Guaraní (Paraguay)

Ecuador 3 (LDU o U. Católica)

Bolivia 3 (Bolívar, Blooming, Nacional Potosí o The Strongest).

La polémica frase que Pablo Ceppelini le dedicó a Universitario: “Se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’

Pablo Ceppelini, uno de los jugadores de Alianza Lima más criticados por la hinchada blanquiazul tras la reciente eliminación del cuadro blanquiazul ante Sporting Cristal, dio una entrevista exclusiva y habló de todo. En este contexto, el volante uruguayo aprovechó el momento para enviarle una polémica frase a Universitario de Deportes.

“Tuve un bajón de nivel y lo levanté en el Clausura. Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza. Con todo respeto, se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”, dijo el jugador extranjero en diálogo con Al Ángulo.

“Tenemos el mejor plantel de la liga peruana, por lejos, y terminar cuartos es un fracaso. Creo que no se supo gestionar al equipo tanto en la Copa como en el torneo local. Empezar desde la Fase 1 y llegar a la fase de grupos de la Libertadores no es fácil”, agregó Ceppelini.

Tensión en la transmisión: Mr. Peet habla sobre complicada situación con L1 Max por narración de Pol Deportes: “Acá hay temas legales”

Clíver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, es un joven de 15 años que se ganó la admiración de muchos tras narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cercano al estadio Monumental. Su historia se volvió viral muy rápido. Gracias a su coraje, su sueño de narrar un partido dentro de un estadio se hizo realidad: L1 Max lo invitó a cubrir el encuentro de playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, Mr. Peet sorprendió con unas inesperadas declaraciones.

“Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina. Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: “Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad”. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención", empezó diciendo Peter Arévalo en ‘Madrugol’.