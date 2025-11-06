La selección peruana comenzó una nueva etapa al mando de Manuel Barreto, técnico interino. Y, con el objetivo de preparase de la mejor manera para el siguiente proceso eliminatorio, Perú volverá a jugar nuevos amistosos. En esta ocasión, la Bicolor se medirá frente a Rusia y Chile. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre estos encuentros.

Cuándo juega Perú vs. Rusia

El próximo miércoles 12 de noviembre, las selecciones de Perú y Rusia se enfrentarán en un partido amistoso internacional, que dará inicio a las 12:00 p. m. (hora de Perú). El encuentro se llevará a cabo en el estadio Gazprom Arena, situado en San Petersburgo.

Cuándo juega Perú vs. Chile

El martes 18 de noviembre, las selecciones de Perú y Chile se medirán en un nuevo Clásico del Pacífico, programado para las 8:00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht, en Sochi. Este encuentro servirá como revancha del partido disputado en octubre en Santiago, donde Chile logró remontar y vencer 2-1 a Perú.

VIDEO RECOMENDADO





Convocados de Perú para enfrentar a Rusia y Chile

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López

: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López Mediocampistas : Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello

: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales

¿Alex Valera debe ser el 9 de la selección peruana? Esto respondió Ricardo Gareca: “Hoy en día...





Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se refirió a la posibilidad de que el goleador merengue sea el ‘9′ titular de la Bicolor de cara al futuro. “De acuerdo, pero en esto quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular”, empezó diciendo el ‘Tigre’ en entrevista con Pase Filtrado.

Sin embargo, el argentino también se mostró cauto con la posibilidad de que aparezca un nuevo valor. “Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida“.