Alianza Lima inició su camino en este 2026 enfrentando a Independiente de Avellaneda en territorio uruguayo, un duelo que despertó el interés de miles de aficionados peruanos. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, la atención se desvió hacia un llamativo error técnico en la plataforma Disney+, la cual estuvo a cargo de la transmisión oficial del encuentro amistoso.

La confusión visual, que involucró a un referente histórico del club íntimo, no tardó en generar una ola de comentarios entre los suscriptores del servicio de streaming, quienes notaron una importante falta de actualización en la información del plantel blanquiazul. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ JUGADOR APARECIÓ POR EQUIVOCACIÓN COMO IMAGEN DE ALIANZA LIMA EN DISNEY+?

El protagonista de este curioso “blooper” fue Hernán Barcos. Pese a que el veterano atacante ya no forma parte de la plantilla tras concluir su etapa en 2025, su fotografía fue utilizada por la plataforma digital para promocionar el choque ante el conjunto argentino.

Este error de edición sorprendió a la hinchada, ya que el “Pirata” no renovó su vínculo con la institución para la presente temporada, dejando en evidencia que el servicio de streaming no actualizó los datos de la escuadra peruana para este 2026.

Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, ahora jugará en FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL PARTIDO Y CUÁL FUE EL MARCADOR FINAL?

El enfrentamiento tuvo lugar en Montevideo el pasado sábado 10 de enero, donde Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente. El trámite fue accidentado para los íntimos desde el arranque debido a la lesión prematura de Fernando Gaibor a los 14 minutos, obligando el ingreso de Jesús Castillo. A pesar de la resistencia del portero Viscarra, quien salvó pelotas clave ante los ataques de Millán y Mazzantti en la primera mitad, el conjunto de Pablo Guede logró adelantarse tras el descanso gracias a un potente disparo cruzado de Alan Cantero.

Sin embargo, la ventaja se esfumó en una ráfaga de solo seis minutos: primero, un tiro libre directo ejecutado con precisión por Abaldo niveló las acciones a los 60′ y, poco después, el propio uruguayo asistió a Santiago Montiel para que este definiera de zurda, sentenciando la remontada definitiva en este encuentro que forma parte de la serie Río de la Plata.

¿EN QUÉ EQUIPO JUGARÁ HERNÁN BARCOS DURANTE LA TEMPORADA 2026?

Tras una exitosa etapa de cinco años en La Victoria, el delantero argentino ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera profesional con el FC Cajamarca. Aunque el goleador tenía la intención de permanecer en el cuadro blanquiazul, la gerencia deportiva le informó que no estaba incluido en el proyecto deportivo de este año. Por ello, el experimentado futbolista decidió aceptar la propuesta del equipo cajamarquino, que recientemente logró su ascenso a la primera división del fútbol peruano, según informa Líbero.

¿CUÁNDO SERÁ LA NOCHE BLANQUIAZUL?

La gran cita para los aficionados íntimos en el Estadio de Matute está programada para el sábado 24 de enero. En este evento, Alianza Lima medirá fuerzas contra el Inter Miami a partir de las 8:00 p. m. Este partido de exhibición será la última oportunidad para que Pablo Guede ajuste su esquema táctico antes de encarar el inicio de la Liga 1 y su participación en las fases previas de la Copa Libertadores.

La Noche Blanquiazul 2026 será entre Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Instagram)