Renato Tapia sigue llevándose todos los reflectores en las últimas horas. En esta oportunidad, luego de declarar duramente en contra de la FPF, de la selección peruana e incluso de algunos compañeros, el volante publicó un polémico mensaje que, según las reacciones de los cibernautas, estaría dirigido a Christian Cueva. A continuación, te contamos todos los detalles.

El polémico mensaje de Renato Tapia que iría dirigido hacia Christian Cueva: “Dime dónde trabajas...”

Cabe recordar que ‘Aladino’ manifestó no estar de acuerdo con lo mencionado por el popular ‘Cabezón’. Esto habría provocado que Tapia utilice sus redes para hacer público un mensaje que ha generado controversia.

“Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, escribió Tapia en su cuenta oficial de X. Tal como se esperaba, rápidamente miles de hinchas le respondieron a Renato, quien no volvió a expresarse sobre el tema.

dime donde trabajas y te diré quien eres😂😴 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) January 13, 2026

¡Polémica en la selección! Christian Cueva lanza arremete contra Renato Tapia por hablar de la FPF: “Debió hacerlo de la manera más correcta”

Cueva rechazó la idea de que la manera de manifestar inconformidad sea alejarse de la selección. Según su visión, abandonar el equipo no soluciona los problemas del sistema futbolístico nacional. En cambio, enfatizó que la cohesión y el respaldo mutuo son fundamentales para formar un grupo sólido y competitivo de cara a los retos futuros.

“No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la Selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas. No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la selección. No es una respuesta adecuada”, dijo Cueva en diálogo con Ovación.

“Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección”, agregó ‘Aladino’.