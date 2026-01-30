A pocos días del esperado Super Bowl 2026, muchos fanáticos se encuentran a la expectativa de ver a su equipo consagrarse campeón de la National Football League (NFL), que puede ser entre los New England Patriots o los Seattle Seahawks. No obstante, uno de los momentos más esperados por los seguidores será, sin duda, la presentación de un artista internacional en el show de medio tiempo para interpretar sus mejores éxitos musicales. De esta manera, en medio de mucha expectativa por saber quién será el encargado de poner a gozar y disfrutar a los fanáticos de todo el mundo, la organización reveló los detalles del esperado espectáculo del fútbol americano profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN SERÁ EL ARTISTA INTERNACIONAL QUE SE PRESENTARÁ EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la National Football League (NFL) anunció que este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la final del Super Bowl, en la que se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks. En esta oportunidad, ambos equipos se verán las caras en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Sin embargo, más allá de este emocionante encuentro, el protagonista de la noche será Bad Bunny, quien se convertirá en el primer solista latino en presentarse en el ‘Halftime Show’ de la NFL.

The Latin superstar Bad Bunny will be the headliner for the 2026 Super Bowl LX halftime show on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, California. pic.twitter.com/VPNO1nkWnr — Super Bowl LX Halftime show Live Stream (@halftimeshowTv) October 18, 2025

Aunque en 2020 se presentó junto a otros reconocidos artistas, en esta oportunidad será diferente, por lo que se espera un espectáculo de primer nivel que combine la cultura puertorriqueña y el género urbano. Así, durante los 13 a 15 minutos de presentación en el Super Bowl 2026, se espera que la transmisión alcance a más de 130 millones de personas. Además, a pesar de que no se ha fijado una hora exacta para el inicio del show, se prevé que el “Conejo Malo” aparezca en el escenario instalado en el centro del campo al término del segundo cuarto, alrededor de las 7:10 p. m., conforme comparte El País.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL SUPER BOWL 2026?

Aquellos fanáticos interesados en ver en vivo y en directo el partido entre los Patriots y los Seattle, deben saber que la señal encargada en México de transmitir será Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca). En cuanto a los canales deportivos por cable será Fox Sports y ESPN. Eso no es todo, NFL Game Pass (suscripción), la plataforma oficial de streaming de la liga, transmitirá el encuentro con la señal original de Estados Unidos, que incorpora tanto los anuncios comerciales como el esperado espectáculo de medio tiempo.