Universitario se proclamó campeón de la Liga 1 2024. Luego de igualar sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas, los cremas se coronaron ganadores del Torneo Clausura, por ende bicampeones nacionales. En este contexto, los futbolistas celebraron a todo dar este logro un día después. En varios videos que circulan en redes sociales se ve a los jugadores siendo partícipes de una fiesta, en la cual Aldo Corzo volvió a ser protagonista por bailar.

En dicho material audiovisual, que ya se convirtió en viral, se ve al capitán crema bailando salsa y disfrutando del momento con gran alegría. Como ya se se conoce, el jugador de la selección siempre ha sido criticado por hinchas y compañeros por su particular destreza para el baile.

“Corzo tírate un paso”, es lo que repite el cantante de la orquesta de salsa para animar al jugador a cada vez entregarse más a la música. Luego, el defensor se retira del escenario siendo ovacionado por el público presente, entre los que se encontraban otros jugadores de la ‘U’.

¿Qué dijo Aldo Corzo tras salir bicampeón con Universitario?

Luego de salir campeones, en plena celebración, Corzo fue uno de los más emocionados. Incluso, el capitán lloró y expresó su agradecimiento a la hinchada que los acompañó durante la campaña. Además, aseguró que este ha sido el mayor logro de su carrera. “Fuimos, para mí, el mejor equipo del torneo. Hemos sido bicampeón en el año del centenario y para mí es el logro más importante de mi carrera”, dijo a L1 Max.

Aldo Corzo fue el capitán de los cremas durante toda la temporada. (Foto: GEC)

Recordemos que Corzo ha sido titular indiscutible en el once crema que se coronó con este gran logro en el año de su centenario. El ‘Mazo’ también fue capitán en el campeonato obtenido el año pasado tras ganarle una final a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Fabián Bustos llegó a Universitario para la temporada 2024. (Foto: Liga 1)

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)