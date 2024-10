Universitario cayó 2-1 ante Sporting Cristal en el estadio Nacional. De esta manera, los blanquiazules igualaron a los cremas en puntos, pero todavía están por debajo en la tabla del Torneo Clausura debido a que tienen una menor diferencia de goles. Pese a ello, los hinchas y periodistas se han mostrado muy críticos con el rendimiento del club victoriano. En este sentido, Francisco Pizarro, exarquero de la institución ‘íntima’, mostró su disconformidad con el técnico Mariano Soso.

‘Pancho’ Pizarro sobre la forma de dirigir de Mariano Soso: “Es vender humo”

“Alianza Lima se cae porque Sport Huancayo se ordenó, ya que estaba desordenado. Le tomó la mano y empezó a recuperar el balón en la media cancha, lugar en el que Alianza empezó a perder la pelota. Entonces, todas las pelotas que Alianza lanzaba, los rebotes los ganaba Huancayo”, empezó diciendo el popular ‘Pancho’ en Trivu TV.

Luego, el exportero agregó: “Lo que pasa es que cuando un jugador es titular y a la otra no lo es, se confunde porque no sabe el por qué. Dicen que es una rotación, pero disculpa, para hacer una rotación se tiene que conocer desde un principio al plantel, haberlo trabajado de un principio. Pero si yo llego a un equipo que ya tiene una esencia, una idea de juego, no se le puede hacer mucho cambio”.

En esta línea, el exguardamenta aliancista tuvo duros calificativos hacia Soso. “Hay que ser loco para estar cambiando, rotando. Por eso les digo, eso se debe hacer desde un principio cuando yo conozco a mis jugadores, pero si el jugador no está acostumbrado, disculpen que se lo diga, pero eso es vender humo y no le está resultando porque se está ahogando con su propio humo”.

Qué piensa el ‘Flaco’ Granda sobre el triunfo de Alianza ante Sport Huancayo

“Alianza es un equipo que hace gala del apellido de su entrenador”, publicó Giancarlo Granda, reconocido periodista, haciendo un sarcástico comentario sobre el equipo de Soso en X. El comunicador claramente terminó insatisfecho con el rendimiento del conjunto aliancista.

¿Qué más dijo el ‘Flaco’ Granda sobre Alianza Lima?

Minutos antes, Grande había mencionado lo siguiente: “Alianza venció 2 a 1 a Huancayo con doblete de Guerrero. Un espanto lo del equipo de Soso. Un equipo lento, jugadores sin cambio de ritmo, Arregui, Rodríguez son futbolistas que no le dan dinámica al equipo, todo es en corto. La volante hoy no existió. Lo mejor PG y Noriega”.

