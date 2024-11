Después de someterse a una cirugía por una grave lesión en la rodilla derecha en marzo del presente año, Pedro Aquino estuvo siete meses alejado del fútbol. Sin embargo, gracias a una rigurosa rehabilitación, el popular ‘Roca’ ya está recuperado y ha vuelto a la actividad con su club Santos Laguna de México, demostrando que está listo también para volver a la selección peruana.

Respecto al difícil proceso de recuperación que enfrentó, el mediocampista nacional reflexionó recientemente sobre el impacto que tuvo dicha experiencia en su vida. En entrevista para el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes, confesó que le dolió sentirse olvidado por muchas personas, pero que aprendió a identificar a aquellas que verdaderamente lo estimaban y lo apoyaban incondicionalmente. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO PEDRO AQUINO SOBRE EL TIEMPO QUE ESTUVO LESIONADO?

Pedro Aquino compartió que la lesión que sufrió en marzo del presente año lo llevó a vivir un momento de soledad, al darse cuenta de que muchas personas que creía cercanas se distanciaron. Sin embargo, también destacó la importancia de aquellos que lo acompañaron en este difícil proceso y lo ayudaron a salir adelante.

“Cuando uno está lesionado la gente se olvida muy rápido de uno mismo. No hay tantos mensajes de personas que imaginabas que eran tus amistades. He rescatado que tengo gente que me quiere y gente que me quiere ver bien en el mundo futbolístico”, comentó en un inicio en “Al Ángulo”.

Ante su declaración, el conductor Franco Cabrera resaltó que las adversidades revelan quiénes te apoyan incondicionalmente, lo cual fue corroborado por el futbolista, aunque destacó que no le guarda rencor a quienes no estuvieron presentes durante su lesión.

“No les hecho la culpa porque no saben claramente lo que uno vive. Las únicas personas que me bancan son mi familia, mi esposa principalmente, que siempre ve todos los procesos de las lesiones. Y como te vuelvo a repetir, no les hecho la culpa (a aquellos ausentes) porque no tienen quizás el conocimiento de lo que tengo yo, de lo que puedo tener, de qué lesión tengo”, comentó.

Por otro lado, el centrocampista señaló que no es necesario que todos sepan los detalles de su lesión y que prefiere mantener cierta privacidad al respecto. “Muchos se preguntarán: ‘¿Qué le pasará a Aquino?’ Pero claramente yo no voy a estar divulgando mi lesión a todo el mundo y decirles qué es lo que tengo, porque pues yo creo no viene al caso”, sostuvo.

¿PEDRO AQUINO PODRÍA JUGAR CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Ahora que está completamente recuperado, el mediocampista se refirió a la posibilidad de volver a ver la camiseta de Perú. “Creo que soy parte de la selección y del grupo, siento que puedo aportar, pero siento que hay buenos jugadores que lo pueden ser igual o hasta mejor que yo. Claramente, soy parte de la selección y aporto. Eso se verá de parte del cuerpo técnico, estoy trabajando, esforzándome muchísimo, quiero pisar otra vez la selección, vestir la camiseta, no saben lo que anhelo, entusiasmado y ilusionado saber que estoy bien y pueda volver a la selección”, declaró en “Al Ángulo”.

🎙️ Pedro Aquino: "Yo creo que soy parte de la Selección y del grupo, siento que puedo aportar. Sé que hay buenos jugadores en mi posición igual o hasta mejores que yo. Estoy trabajando y esforzándome muchísimo por vestir nuevamente la camiseta de la Selección. Estoy ilusionado… pic.twitter.com/c8qaduTsnY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 31, 2024

En este contexto, Aquino dio a entender que el comando técnico de Jorge Fossati y el área médica de la FPF lo tienen en la mira para las próximas convocatorias, ya que monitorean constantemente su evolución. “He hablado con el cuerpo técnico del profesor Fossati. Gracias a Dios siempre han estado atentos a mi recuperación y cómo voy evolucionando. Siempre antes de las convocatorias, me han estado escribiendo, me han llamado y hemos estado conversando. Después cuando volví al campo, he estado con la gente del área médica en comunicación”, manifestó, según informa Infobae Perú.