Universitario dio el golpe del mercado de pases y anunció a Jairo Concha como flamante refuerzo para la temporada 2024 de la Liga 1. El volante, quien fue bicampeón con Alianza Lima en su momento, el clásico rival de siempre, ahora defenderá la camiseta del equipo que logró ser campeón nacional en el 2023. En este contexto, Coki Gonzales, reconocido periodista deportivo de Latina, publicó un mensaje en X (antes Twitter) sobre este tema que generó polémica, por lo que la reacción de los hinchas de la ‘U’ en dicha red social no se hizo esperar.

Periodista de Latina comparó a Jairo Concha con fichaje extranjero de Alianza Lima

El comunicador señaló que Concha no es el gran fichaje que esperaban los fanáticos cremas en el año del centenario. Además, comparó su llegada con la del uruguayo Sebastián Rodríguez, volante que militó en Peñarol y ahora será nuevo jugador de Alianza Lima.

“Universitario se lleva a Jairo Concha para completar la volante del centenario. Un buen jugador pero queda claro que el hincha crema esperaba un nombre que los ilusione por los 100 años del club. Por su parte Alianza Lima lo reemplaza con Sebastián Rodríguez, quien sí generó ilusión”, fue el mensaje que emitió Gonzales en su cuenta de X.

Dicha opinión provocó que los hinchas cremas le contestarán asegurando que el periodista, quien ha reconocido ser hincha de Alianza en alguna ocasión, sí estaba molesto por la partida de Concha.

“El equipo campeón solo necesita reforzar y tener más variantes. ¿Qué opinas de los defensas que ha jalado AL?”, fue el comentario de un cibernauta. Coki, por su parte, no dudó en responderle de la siguiente manera: “Te voy a responder con el mismo aspecto que evalué “la ilusión”. Esa defensa por nombres no me genera ninguna ilusión pensando en Copa Libertadores. Quizás la rompan, no lo sabemos”.

¿Quién será el rival de Universitario en la Noche Crema 2024?

Si bien hubo mucho suspenso en los últimos días respecto a quién sería el rival de la Noche Crema 2024, el club de Ate ya hizo oficial dicha información. Finalmente, dándole la razón a los rumores que habían circulado, Coquimbo Unido será el equipo que enfrentará a la ‘U’ en su partido de presentación el próximo 20 de enero.

¿Quiénes son las figuras de Coquimbo Unido?

Una de las figuras del equipo chileno es el volante Luciano Cabral, quien marcó cuatro goles en la temporada pasada. Es conocido por ser un futbolista habilidoso, con mucho gol y asistencia. El otro referente del equipo es el también argentino Salvador Sánchez, reconocido por ser un central con desempeño correcto.

¿Cómo le fue a Coquimbo Unido en la última temporada?

El equipo chileno se ubicó en el quinto lugar del torneo de ese país en el 2023: en total hizo 47 puntos en 30 partidos disputados. La prensa especializada local señala que hizo una buena campaña y fue gran animador.

Qué más debes saber de la Noche Crema 2024

Universitario, actual campeón del torneo local, tendrá su tan esperada Noche Crema en el estadio Monumental el próximo 20 de enero del 2024 desde las 8 p.m. Coquimbo Unido será el rival y hay mucha ilusión en los seguidores de la ‘U’ en volver a ver su equipo tras la obtención de la estrella 27.

