Percy Prado es un exjugador de Sporting Cristal que hasta llegó a jugar profesionalmente en Francia para el FC Nantes. Más allá de su desempeñó en el deporte, en estos momentos el futbolista está siendo tendencia por haber dejado unos mensajes preocupantes a través de su cuenta de Instagram que tienen consternados a sus fanáticos y a los seguidores peruanos del futbol en general.

¿Qué dijo Percy Prado que tiene preocupados a sus seguidores?

Durante la madrugada de este viernes 5 de abril, Percy Prado utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir una serie de publicaciones con alarmantes mensajes dirigidos a las personas más importantes de su vida, como su hijo, su actual esposa, su hermana, sus padres y sus amigos. La naturaleza y tono de los textos que escribió hicieron que inmediatamente salten las alarmas entre sus seguidores.

Por ejemplo, le dedicó una publicación a su esposa en la que la llenaba de elogios y le encomendaba a su menor hijo. Percy lamentaba no dejarle su nombre ni haber tenido un hijo con ella, pero aseguraba que de todas formas sería una extraordinaria esposa y madre. De igual forma, un post estuvo dirigido para su hijo en el que le decía que se alimente de la positividad de las personas y crezca para ser un hombre fuerte y recto.

Asimismo con su hermana, a quien dijo estar muy orgulloso por lo que había conseguido en su vida y le deseaba que no cambiara. También con su madre y padre, asegurando que habían sido los mejor de todos, pues lo protegían siempre y cuidaron de su familia en todo momento. Por último, se dirigió hacia sus amigos, agradeciéndoles el haber estado a su lado tanto en los buenos, como en los malos momentos.

Cabe mencionar que todos los mensajes de Percy Prado, además de las bonitas palabras para las personas que más quiere, llevaban cierta carga de arrepentimiento y por cómo formulaba todo parecía una especie de despedida. En algunos momentos incluso daba a entender directamente estar arrepentido de ciertas cosas en su vida y que “no lo lloren” o que “sean fuertes”. Debido a ello, sus seguidores empezaron a preocuparse con justa razón.

¿Cuál es la situación actual de Percy Prado?

Algunas horas después de conocerse las publicaciones antes mencionadas, estas fueron eliminadas del perfil oficial de Percy Prado. Sin embargo, aunque los mensajes ya no se encuentren ahí, no significa que no hayan tenido un fuerte significado sobre los pensamientos del futbolista. Posteriormente, se subió una historia en la que se podía leer “Buenos días a todos, perdón por preocuparlos. Percy está bien y se encuentra con su familia”.

Lamentablemente, el mensaje, claramente escrito por otra persona mediante la cuenta de Percy, no nos dice mucho sobre el estado actual del deportista. Por suerte, al menos indica que en estos momentos él está al lado de su familia, justamente aquellas personas a las que les dedicó los mencionados mensajes. Sus seguidores esperan tener mayores noticias sobre su salud mental para tranquilizarse.