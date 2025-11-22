Desde hace algunos meses, algunas partes del país han experimentado cierto cambio en el clima, debido a la llegada de la primavera, una estación que se caracteriza por el aumento de la temperatura, el reverdecimiento de la naturaleza, la floración y el aumento de la luz diurna. Sin embargo, recientemente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el descenso de la temperatura nocturna en varias regiones del país acompañadas de fuertes vientos. Ante ello, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) instó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades locales, a fin de evitar diversos inconvenientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES TENDRÁN BAJAS TEMPERATURAS, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que durante esta semana la sierra centro y sur del país, especialmente en Arequipa, se verá perjudicada por las bajas temperaturas en las noches. Según el reporte del Senamhi, este evento, considerado de moderada a fuerte intensidad, afectará a zonas situadas por encima de los 4.000 m s. n. m. en la sierra sur, como San Juan de Tarucani, Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión, donde se prevén valores cercanos a los -14 °C.

Asimismo, se anticipan temperaturas cercanas a los –13 °C en las zonas altas situadas por encima de los 4.000 m s. n. m. Eso no es todo, pues el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo señaló que el aviso contempla ráfagas de viento de hasta 50 km/h, baja nubosidad y un aumento de la temperatura durante el día, condiciones que podrían generar un cambio térmico abrupto, por lo que se recomienda adoptar las medidas de precaución tanto de las autoridades locales como los ciudadanos de las zonas señaladas.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.