La escolaridad hoy representa el conjunto de cursos que un estudiante sigue en centro educativos tanto estatales como privados, llamando la atención hacia el 2025, el liderazgo de institución pública puntual de acuerdo a información revelada por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según ranking compartido, este colegio se posiciona como el mejor debido a particulares características, y exigente modelo de servicio formativo que trasciende incluso a nivel internacional.

EL COLEGIO PÚBLICO PERUANO QUE SE POSICIONA COMO EL MEJOR DEL PAÍS, SEGÚN RANKING 2025 DE LA PUCP

La enseñanza impartida por parte de diversas escuelas, hoy es evaluada para terminar determinando la elaboración de rankings como aquel donde la PUCP posiciona a reconocido colegio público como el mejor del país en 2025.

De acuerdo a la información que comparte dicha casa de estudios, el Mayor Secundario Presidente del Perú cuya sede se ubica en el distrito limeño de Chaclacayo, hoy lidera la clasificación dada a conocer siendo calificada como “excelente” entre 22 instituciones consideradas.

El motivo de la elección a cargo de la PUCP tras evaluación realizada entorno a rendimiento académico de alumnado según escuela pública y privada de procedencia, radica en la generación de indicadores de desempeño para sus propios procesos de admisión y estudios superiores.

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA QUE SE APLICA EN UN COAR

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano.

Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional.

De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.

EN ESTO CONSISTE EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DENTRO DE UN COAR PERUANO

El joven talento que fue admitido para estudiar en un COAR convivirá durante 3 años en una residencia apta para recibir formación académica, y alimentación.

Cada COAR ubicado en las 25 sedes a nivel nacional, cuenta con ambientes adecuados para el desayuno, almuerzo y la cena del alumnado.

La similitud con la modalidad formativa de internado incluye espacios para el descanso en habitaciones debidamente acondicionadas con camarotes.

Con respecto al desarrollo académico, un COAR ofrece múltiples beneficios entre los que destaca, por ejemplo, la ejecución del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional dirigido para estudiantes del 4to. y 5to. año de secundaria.

Asimismo, los estudiantes reciben formación educativa en el idioma francés, y tienen la oportunidad de alcanzar la Certificación Diploma DELF que otorga la Alianza Francesa como aliado del programa educativo.