Por cuarto año consecutivo tras el periodo de coyuntura sanitaria que paralizó la realización de sus recorridos procesionales, el Señor de los Milagros nuevamente es levantado en anda para caminar por las principales calles limeñas del Centro Histórico y distritos aledaños. Sin embargo, la devoción por el también conocido como Cristo de Pachacamilla, se extiende a nivel nacional, y aunque la capital alberga los actos principales de solemnidad, en 2025 otras regiones asimismo han logrado llamar la atención debido a la serie de actividades llevadas a cabo en su honor.

DE ESTA FORMA SE VIVE EL FERVOR RELIGIOSO POR EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN REGIONES PERUANAS MÁS ALLÁ DE LIMA

Su imagen es venerada por millones de peruanos, siendo Lima el epicentro de una de las procesiones católicas más grandes del mundo, pero no la única ciudad ni peruana ni del mundo donde los fieles devotos le rinden tributo cada vez mes de octubre.

La peregrinación entorno al Señor de los Milagros, cuenta además con capítulos religiosos muy reconfortantes a lo largo y ancho del territorio nacional, brindando el Templo de San Agustín de Arequipa un espacio ideal para la reunión de la hermandad local que cuenta con 1.500 integrantes agrupados en 37 cuadrillas, y cuya convocatoria incluye la realización de misa de apertura, tal y como ocurre en Cajamarca con recorridos puntuales y populares novenas.

Asimismo, Cusco también se suma a las celebraciones que le rinden tributo cada año a la venerada imagen del Cristo de Pachacamilla, siendo el Templo de San Francisco de Asís y la Hermandad establecida hace 72 años, aquella congregación que organiza sus respectivos recorridos procesionales durante el mes de octubre, y además del 1 de noviembre donde precisamente culminan las peregrinaciones sobre territorio limeño.

Tras la edición extraordinaria del domingo 26 en el Callao, y el martes 28 del décimo mes del año, el Arzobispado capitalino llevará a cabo el último desfile religioso el sábado 1 de noviembre, estando programado que se cumpla la siguiente ruta corta hasta que el Señor de los Milagros quede guardado oficialmente:

Recorrido desde la Avenida Tacna, pasando por Jr. Callao, Chancay, Emancipación, y finalmente terminar retornando al Convento de las Nazarenas.

ÉL FUE QUIEN PINTÓ POR PRIMERA VEZ A LA SAGRADA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS QUE HOY VENERAMOS

La historia sobre el esclavo que pintó la imagen original del Señor de los Milagros que actualmente recorre las calles limeñas en andas de los hermanos cargadores pertenecientes a la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN), data del siglo XVII cuando la población de la ciudad capital crecía vertiginosamente con la llegada de siervos provenientes del África occidental.

De acuerdo a información compartida por el sitio web de noticias católicas, ACI Prensa, hace más de 300 años, los denominados angolas conformaron una congregación o hermandad que tenía como integrante a un hombre llamado Pedro Dalcón, conocido por sus amigos o compañeros con el seudónimo de ‘Benito’, quien posteriormente se convertiría en el creador de un bello lienzo hecho a mano con la imagen representativa del Cristo de Pachacamilla.

Raúl Porras Barrenechea fue uno de los historiadores peruanos que acogió el suceso como tal, y según sus fuentes y enfoques escritos sobre el tema, el esclavo africano, motivado por su propia fe, pintó a Jesucristo crucificado sobre una pared de adobe en 1651, y a partir de entonces el retrato representaría el comienzo de una devoción que iría consolidándose con el acontecimiento de hechos simbólicos.

Cabe resaltar como parte de la narrativa en torno a ‘Benito’, que habría dedicado parte de su vida a atender a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que azotaba Lima por ese entonces, y asimismo pese a que no contaba con estudios completos de pintura, en sus tiempos libres disfrutaba de realizar obras de arte en lienzo.

ESTA ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA QUE PASA HASTA INADVERTIDA ENTRE LA IMAGEN ORIGINAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y LA QUE RECORRE LIMA EN PROCESIÓN

Cada año, y entre los meses de octubre y noviembre, la venerada imagen del Señor de los Milagros recorre el Centro Histórico de Lima y distritos aledaños, siendo en 2025 el Callao, la provincia constitucional donde el tradicional Nazareno Móvil dijo presente para trasladar a su sagrada figura, y terminar bendiciendo a los fieles devotos chalacos durante la jornada del domingo 26.

Tomando en consideración la relevancia que tiene para el Perú, existe un hecho que hoy llama la atención, y pasa incluso inadvertido cuando se trata de glorificar al Cristo de Pachacamilla.

A propósito de la imagen del Señor de los Milagros que todos conocemos, el detalle casi imperceptible al cual nos referimos es aquel que figura relacionado al pie derecho adelantado y clavado de Cristo en pintura mural, mientras la imagen llevada en andas, lo tiene al izquierdo ocupando esa misma posición.

Cabe resaltar, que con el transcurrir de los años, el venerado Cristo Moreno que representa a Jesucristo crucificado, ha evidenciado ligeros cambios como el detallado líneas arriba, pero sin perder la esencia religiosa dejada por quien la pintara por primera vez.