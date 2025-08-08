En medio del invierno 2025, diversos lugares del país continúan experimentando bajas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos. Pues esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al descenso de las temperaturas. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que en las próximas horas la sierra peruana presentaría fenómenos naturales peligrosos, lo que podría perjudicar considerablemente a la población. Ante esta situación, las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse abrigada y consumir bebidas calientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES DE LA SIERRA PERUANA EN ALERTA AMARILLA, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus canales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó en su Aviso n° 271 que cinco regiones de la sierra peruana, es decir, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, registrarían bajas temperaturas y otros fenómenos meteorológicos entre el viernes 8 y el domingo 10 de agosto. En cuanto al primer día, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en localidades situadas por encima de los 2 500 m s. n. m.; alrededor de -3 °C en zonas superiores a los 3 200 m s. n. m., y en la sierra sur valores próximos a -14 °C en áreas ubicadas por encima de los 4 000 m s. n. m..

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 8 al 10 de agosto, se mantendrá el descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur.



Para el 9 de agosto, la temperatura se asemejaría, es decir, en zonas que superan los 2 500 m s. n. m. presentarían valores de hasta 0 °C, mientras que en lugares que están por encima de los 3 200 m s. n. m. se prevén cifras de -3 °C, y valores cercanos a los -14 °C en zonas ubicadas a más de 4 000 m s. n. m., principalmente en la sierra sur. Por último, el 10 de agosto se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m s. n. m.; alrededor de -3 °C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m.; y en la sierra sur hasta -14 °C en áreas que superen los 4 000 m s. n. m.

De esta manera, la entidad adscrita al Minam instó a la población a usar ropa abrigadora, a fin de evitar enfermedades respiratorias. “El Senamhi informa que, desde el viernes 08 al domingo 10 de agosto, continuará el descenso de la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna”, indicó el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo.