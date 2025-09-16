El Spinosaurus es considerado uno de los mayores depredadores del Cretácico (entre 100 a 95 millones de años), que se caracterizaba por una altura de hasta 15 metros de longitud. Además, se distinguía por su imponente vela dorsal sostenida por espinas y por su alargado hocico, semejante al de un cocodrilo, perfectamente adaptado para la caza de peces. En ese sentido, en las últimas horas, una noticia ha llamado la atención de los fanáticos de este animal carnívoro y expertos en paleontología, debido al sorprendente hallazgo de este tipo de dinosaurio en la amazonia del Perú. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

ESPINOSAURIOS QUE HABITARON HACE MÁS DE 66 MILLONES DE AÑOS SON HALLADOS EN BAGUA GRANDE

Investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto a especialistas de la Universidad de Michigan, halló un sorprendente diente de espinosaurio en Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba. Entre las características que presenta este descubrimiento es de una corona delgada con dos carinas, sección circular, esmalte rugoso y estrías longitudinales, lo que confirma la presencia de estos depredadores en el territorio nacional hace 66 millones de años aproximadamente.

A pesar de que hasta el momento es imposible indicar su género, lo cierto es que se puede determinar que estos animales no solo habitaron en Brasil, África o Europa, sino también en el Perú, que lo posiciona como el segundo país con estas evidencias. “El este de Brasil y el oeste del Perú habrían estado conectados, aunque había un mar interior en la Amazonía peruana. De tal manera que las faunas de dinosaurios de esa época eran compartidas entre ambos territorios”, dijo el experto Salas-Gismondi para la Agencia Andina.

“Este descubrimiento muestra el potencial de Bagua Grande para el estudio de las faunas del final de la era de los dinosaurios. En el Perú, en paleontología, tenemos descubrimientos extraordinarios, pero de otra era, como la Cenozoica; nos estaban faltando registros de la era Mesozoica, la era de los dinosaurios. Este es un primer paso hacia un mejor conocimiento de lo que pasaba en la era Mesozoica en nuestro país”, agregó el especialista.

¿DÓNDE VER LOS FÓSILES DE LOS ESPINOSAURIOS?

Tras los descubrimientos de huellas y recientemente el diente de un espinosaurio (número de la colección MUSM 5121) en Bagua Grande, el Museo de Historia Natural de la UNMSM ha inaugurado su exposición “Espinosaurios en el Perú”. Esta exhibición paleontóloga estará abierta al público en general y a los estudiantes sanmarquinos a partir de este miércoles 17 de septiembre en la sede institucional del museo ubicado en la avenida Arenales 1256, Jesús María, Lima. Aquellos interesados en conocer un poco más de estos animales prehistóricos deben saber que el local se encuentra abierto de martes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los sábados desde las 10:00 a. m.