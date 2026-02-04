Una de las efemérides más importantes para mantener la equidad, paz y cooperación mutua es el Día de la Fraternidad Humana. Se trata de un momento en el año que sirve para reflexionar sobre la inclusión y la eliminación de todo tipo de discriminación. A continuación, te contamos todos los detalles.

Día de la Fraternidad Humana: ¿cuándo se celebra y por qué es relevante?

Esta fecha es conmemorada cada 4 de febrero, contó con la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene por objetivo recordarnos el respeto a la diversidad.

Su difusión está relacionada con los esfuerzos de la ONU por fortalecer la paz entre países de los cinco continentes, el desarrollo sostenible de ellas y la unidad en búsqueda de la comunidad internacional.

Incentivar la tolerancia, la inclusión y el respeto por los demás impulsó la creación de esta fecha, además de los países comprometidos con ello. Emiratos Árabes, Bahréin, Egipto, Arabia Saudí, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Venezuela fueron de los primeros en promoverla.

Día de la Fraternidad Humana: ¿por qué es importante y desde cuándo se celebra?. (Foto: Difusión)

De este modo, elaboraban un llamado a la disminución e incluso erradicación de escenas violentas, xenófobas, fanático-político y religioso, además de la discriminación por raza, género e ideologías.

Entre sus principales antecedentes, destaca el encuentro que tuvo Su Santidad el Papa Francisco junto al líder musulmán Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib el 4 de febrero de 2019, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Producto de aquella reunión, se firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común.