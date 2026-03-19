Resumen

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En el Día Internacional de la Felicidad, celebrado cada 20 de marzo, la discusión sobre bienestar en el trabajo toma un matiz más práctico. (Foto: Pixabay)
En el Día Internacional de la Felicidad, celebrado cada 20 de marzo, la discusión sobre bienestar en el trabajo toma un matiz más práctico. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

En el Día Internacional de la Felicidad, celebrado cada 20 de marzo, la discusión sobre bienestar en el trabajo toma un matiz más práctico. Ya no se limita a percepciones internas, sino que empieza a leerse en indicadores de desempeño y sostenibilidad.

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