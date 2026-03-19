Desde las Elecciones presidenciales de 2021, la ONPE implementó un estímulo económico dirigido a los ciudadanos designados como miembros de mesa. Este incentivo busca fomentar el cumplimiento del deber cívico durante el proceso electoral. Quienes integren una mesa recibirán un pago equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente es de S/ 160 y que en 2026 se ajustará a S/ 165. Este reconocimiento se otorga como muestra de agradecimiento por su participación activa y por asumir las responsabilidades asignadas durante la jornada de votación. La organización electoral subrayó que la labor de estos colaboradores es clave para garantizar que el sufragio se lleve a cabo de manera eficiente, transparente y segura. Por esta razón, los seleccionados deberán participar en una sesión de instrucción corta, con una duración aproximada de 90 minutos a dos horas, en la que se explicará cómo preparar la mesa, contabilizar los votos y completar correctamente los documentos oficiales.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).

¿Fuiste designado miembro de mesa 2026? Esta es la multa por no ir el 12 de abril

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, a RPP.

“No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, agregó el experto.

El monto que deberá abonarse como penalidad asciende a 275 soles para quienes incumplan esas obligaciones electorales. “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, acotó Paz.

Qué tener en cuenta si eres miembro de mesa

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.