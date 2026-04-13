Resumen

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Errores en escrutinio obligan a extender conteo de votos en locales de La Libertad. (Foto: Andina)
Errores en escrutinio obligan a extender conteo de votos en locales de La Libertad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La jornada electoral en la región La Libertad se desarrolló sin incidentes de gravedad, pero con retrasos en el conteo de votos que obligaron a miembros de mesa y personal electoral a permanecer en los locales hasta la mañana de este lunes, informó la Defensoría del Pueblo.

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