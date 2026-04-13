La jornada electoral en la región La Libertad se desarrolló sin incidentes de gravedad, pero con retrasos en el conteo de votos que obligaron a miembros de mesa y personal electoral a permanecer en los locales hasta la mañana de este lunes, informó la Defensoría del Pueblo.

La jefa de la entidad en la región, María del Carmen Olórtegui, explicó que en diversos centros de votación el escrutinio se prolongó debido a errores en el conteo, lo que obligó a repetir el proceso para asegurar la correcta elaboración de las actas.

“Se equivocaban en el conteo de votos y tenían que volver a contabilizar” , detalló la funcionaria en RPP, quien confirmó que las demoras se extendieron hasta las primeras horas del día en varios locales.

Uno de los casos más representativos se registró en la institución educativa María Negrón, en Trujillo, donde el conteo finalizó alrededor de las 9:15 a.m., siendo uno de los últimos recintos en cerrar el proceso electoral.

Pese a ello, Olórtegui destacó que no se reportaron mayores incidencias durante la jornada. Entre los hechos aislados mencionó la presencia de propaganda política en exteriores de algunos colegios, inconvenientes en el registro de votantes y cortes de energía en provincias como Huamachuco y Julcán, que fueron restablecidos rápidamente.

Asimismo, advirtió dificultades en la supervisión del proceso, señalando que en algunos casos no se permitió revisar actas o no se colocaron los carteles informativos conforme a lo establecido.

Suspenden actividades en universidad

Como consecuencia de los retrasos, la Universidad Nacional de Trujillo suspendió sus labores administrativas este lunes, debido a la demora en el repliegue del material electoral en su ciudad universitaria, uno de los locales con mayor número de mesas en la región.

A través de un comunicado, la casa de estudios informó que la medida responde a “inconvenientes imprevistos en el desarrollo del proceso electoral” y a la tardanza en la desocupación de sus ambientes por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En paralelo, la Defensoría del Pueblo continúa consolidando los reportes finales de todas las provincias, mientras se realiza la entrega de locales educativos para garantizar el reinicio de clases.

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