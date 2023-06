El actor Miguel Vergara no pudo contener las lágrimas luego que el jurado del programa ‘El Gran Chef: Famosos’ diera a conocer que él era el último eliminado del reality de Latina.

El artista que es reconocido por su participación en la película ‘Asu Mare’ estuvo en sentencia del programa junto con el también actor Nico Ponce, pero los miembros del jurado indicaron que Ponce iba a ser el elegido para continuar en el programa.

¿Qué dijo Miguel Vergara al ser eliminado de ‘El gran chef: famosos’?

Luego de escuchar la decisión de los miembros del jurado, ‘Miguelito’ no se contuvo las lágrimas y mostró su sorpresa por ser eliminado.

“Nico Ponce es mi causa, lo quiero mucho, es mi hermano. Pensaba que iban a dar el nombre de Nico, no pensé que fueran a dar mi nombre”, expresó.

Asimismo, tras ser eliminado se sumergió en un gran abrazo con Nico Ponce y con la actriz Karina Calmet, quien se quebró al ver a ‘Miguelito’ llorando.

“Quería prepararme para esto, pero no pude y me ganó la lágrima. Gracias a todos de verdad, los quiero mucho”, manifestó.

“Me voy feliz, pero a la vez triste. Estoy feliz porque he ganado nuevos amigos y un público hermoso”, agregó.

¿Qué dijeron los miembros de jurado tras eliminar a Miguel Vergara?

El primer miembro del jurado en pronunciarse fue el crítico gastronómico Javier Masías, quien dedicó unas emotivas palabras a Miguel Vergara.

“Nos has enseñado dos cosas muy grandes, primero, que es muy inteligente y sensato reírse de uno mismo de manera permanente, y segundo, que ante la adversidad a veces alcanza un buen plato, pero siempre es mejor una sonrisa y creo que esa es la mayor lección que nosotros extraemos de ti el día de hoy. Créeme que la televisión te va a extrañar sinceramente”, aseguró.

Por su parte, Nelly Rossinelli reconoció que ‘Miguelito’ se llegó a ganar el corazón de todas las personas del programa.

“Miguelito, te llevas el cariño de todos tus compañeros, de todo el jurado, de toda la producción y sobre todo de todo el Perú. Con tu alegría, tu nobleza y tus ganas de salir adelante has llenado el corazón de todos. Te agradecemos por este tiempo acá. La verdad que tienes un corazón y nobleza increíble, de oro. Te vamos a extrañar”, afirmó.

Mientras que, el chef Giacomo Bocchio indicó que se sentirá la ausencia del actor en la última parte del programa.

“Te voy a extrañar miguelito, ha sido bonito conocerte. Se nota que eres un hombre trabajador y eso yo lo valoro mucho. Te vamos a extrañar”, declaró.

Finalmente, el conductor del programa, José Peleaz, también se animó a dar unas emotivas palabras al artista.

“La verdad que nos has regalado tu luz en este programa, una luz maravillosa, me has enseñado lo importante que es reírse de uno mismo, lo importante que es aceptar las bromas y lo importante que es siempre reír. De verdad te vamos a extrañar muchísimo, gracias Miguel Vergara, esta siempre será tu casa”, expresó.

¿Qué dijeron los concursantes de ‘El gran chef: famosos’ sobre la eliminación de Miguel Vergara?

El actor Nico Ponce aseguró que dará todo de su parte para llevarse el premio final del reality de cocina, luego que sea eliminado su amigo Miguel Vergara.

“‘Chatito’, te prometo que tu eliminación no será en vano, voy a dar todo de mí para seguir adelante, y si nos vamos, será juntos”, aseguró.

Asimismo, Karina Calmet dijo que espera seguir viendo a ‘Miguelito’ en nuevos programas.

“Miguelito, yo te quiero un montón, siempre voy a desearte lo mejor para tu vida. Me encanta que seas compañero de trabajo, así que nos vemos siempre”, expresó.