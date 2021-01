Desde hace ya bastante tiempo atrás, Rubén Doblas Gundersen, más conocido como el ‘ El Rubius ’, dejó atrás su faceta de ser un simple creador de contenido para convertirse en un ídolo de multitudes. El youtuber español cuenta con 40 millones de seguidores en la plataforma, prácticamente, es toda una celebridad en este ámbito. Y, esta vez, ha vuelto a ser noticia por una particular situación.

A través de su canal de Twitch, este famoso personaje ha dejado claras sus intenciones de dejar España para irse a Andorra para comenzar a tributar. “Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa”, señaló el español.

‘El Rubius’ ha explicado que su decisión pasa por dos motivos puntuales: gran parte de sus amigos se encuentran en el Principado y, la otra, la más importante, es que dejaría de pagar impuestos tan caros.





Es necesario mencionar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Andorra es el más bajo de Europa. Este osclila entre el 1% de los productos de primera necesidad hasta el 4,5%. En España, este impuesto llega a ser del 21%. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el IRPF, en Andorra es, como máximo, del 10% de los ingresos; mientras que en España las retenciones son del 47% a partir de los 300.000 euros. Unos ingresos que, según las estimaciones, el streamer alcanza ampliamente.

¿Cuánto gana ‘El Rubius’?

El Rubius gana 2,5 millones de euros al año como máximo, de acuerdo a los datos recogidos por la empresa de analítica “SocialBlade”. En su canal de YouTube principal, elrubiusOMG, que nació en 2011, tiene 39,5 millones de suscriptores. Por ende, esto convierte al joven español en el séptimo ‘youtuber’ más popular del mundo y, de lejos, en el creador de contenido nacional más popular dentro de la plataforma. Con una amplia diferencia, además, con el segundo, Vegetta 777, y el tercero, AuronPlay.

¿Qué tipo de contenido crea ‘El Rubius’?

El público objetivo del youtuber son los jóvenes. Y los temas que más toca están relacionados con los videojuegos. También hace parodias y ‘unboxings’ que no hacen más que multiplicar su fama y la cantidad de suscriptores en su canal.





¿Es la primera vez que ‘El Rubius’ expresa este malestar?

‘El Rubius’, en un directo que hizo el pasado junio, ya había expresado su malestar con la institución española: “Hacienda a mí me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Siempre han estado intentando putearme. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí”.

