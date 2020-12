Desde República Dominicana, Stick, bicampeón nacional de la Batalla de los Gallos 2020, conversó por medio de una rueda de prensa virtual sobre su experiencia en la final internacional y sobre los nuevos cambios establecidos como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19.

¿Cuál será su estrategia este año?

El pasado 7 de noviembre, Stick se coronó como el campeón nacional de freestyle en el Perú. A pocos días de la final internacional, muchos se preguntaron cómo se está preparando el artista y qué tanta es la presión de una competencia de gran magnitud en el rubro.

“La mayoría piensa de que si uno va a la internacional, tiene que practicar muchísimo, tener exactamente algo o un factor sorpresa, pero yo he venido con la misma forma que me ha dado resultado este año, practicando y siendo constante en todo. Para mí, un buen desempeño es lo principal y todos los resultados favorables son consecuencias. Así lo pensé en la nacional, así lo pensé en mi país y me fue bien. No trato de presionarme (…), trato de fortalecerme de manera firme para llegar muy afilado.”

Se sabe que dentro de este movimiento es muy importante la rapidez y la improvisación. Sin embargo, el tener una estrategia preparada podría ser la clave del éxito para los participantes. ¿Cuál es la estrategia de Stick?

“Yo he llegado a la conclusión de que tener una estrategia es un 20%, la verdad es que yo como freestylero y con experiencia, el 80% va a depender mucho del momento o de si me escogen o yo escojo. (...) Todo eso es cuestión de momento.”, respondió.

Las nuevas dinámicas por pandemia

Este año, la pandemia obligó que la batalla de los gallos tenga nuevas dinámicas. Entre ellas está el factor de que no habrá público presente en el lugar y que, para compensarlo, se transmitirá por televisión. Ante esta nueva novedad que se da por primera vez en las competencias, Stick afirmó que es un gran paso para la industria, “porque se está llevando con todo y la esencia” y no hay parámetros establecidos.

“Yo cuando batallé en la Red Bull nacional (de Perú) y sabía que se iba a pasar en el canal 3, no nos dijeron en algún momento ‘no puedes decir ciertas cosas’. En ningún momento nos trataron de censurar, y eso fue bueno. Tampoco nos dijeron ‘tienes que mirar a un lado’. Y lo mismo está pasando acá, bueno solo lo del color de ropa, pero eso es entendible. Lo demás no hay ninguna censura.”

Asimismo, la falta de público en las batallas hará distinto la manera en cómo clasificar a alguien en cada etapa de la final. Stick responde: “En esta internacional, vamos a ser uno contra uno y los que estarán viendo de muy cerca van a ser campeones, personas que ya saben de freestyle y saben qué rima es más difícil que otra. Bueno, no hay mucho fanatismo. Igual la adrenalina baja un poco ya que no hay público, pero es el punto a favor, entonces va a ser algo de igual e igual.”

Vale resaltar que, como medida preventiva, los competidores han tenido que aislarse durante 10 días antes de la final. En este contexto, se le preguntó al campeón nacional cómo es la convivencia con sus competidores, y qué diferencia esta experiencia con su participación en la final internacional llevada a cabo en Argentina durante el 2013.

“La convivencia obviamente es distinta porque, en primer lugar, ha pasado mucho tiempo en 7 años. Se puede decir que acá hay muchas más cosas, porque el mundo está en otra situación. No hemos podido salir por sanidad, pero igual acá hay un campo muy grande. Entonces sí, la convivencia ha subido de escala y es un lujo que quizás, si no fuera por el freestyle no lo estuviera viviendo, así que trato de disfrutarlo al máximo, de aprender y de llevarme muchas experiencias buenas.”, respondió el rapero.

