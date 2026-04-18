La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) anunció una nueva convocatoria laboral a nivel nacional que pone a disposición 35 vacantes dirigidas a profesionales, egresados y estudiantes de distintas especialidades, con remuneraciones que pueden superar los S/5.000 en los cargos de mayor responsabilidad. Esta oferta abarca puestos en áreas jurídicas, administrativas, técnicas y de atención al usuario, lo que refleja la diversidad de funciones que demanda la institución en sus distintas sedes. Las oportunidades están distribuidas en varias regiones del país, como Lima, Ica, Junín, Piura, Loreto, San Martín, Ayacucho y Callao, entre otras, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo tanto en la capital como en provincias. Cada puesto cuenta con requisitos específicos y plazos de postulación diferenciados, por lo que es clave revisar con atención las bases antes de participar en el proceso. Descubre cuáles son los cargos disponibles, cómo se organizan las oportunidades laborales y qué opciones existen para iniciar o consolidar tu carrera en el sector público.

¡Atención! SUNARP busca personal con sueldos que superan los S/5.000 | Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS PUESTOS PROFESIONALES DISPONIBLES?

A continuación, se detallan los cargos para expertos y técnicos, ordenados según el nivel de retribución económica establecida:

Especialista jurídico (1 vacante en Lima): Requiere título en Derecho. Remuneración de S/5,600 y postulación hasta el 23 de abril.

Requiere título en Derecho. Remuneración de S/5,600 y postulación hasta el 23 de abril. Especialista en control de producción (1 vacante en Lima): Requiere título en en Ingeniería Industrial o Administración. Remuneración de S/5,400 y postulación hasta el 17 de abril.

Requiere título en en Ingeniería Industrial o Administración. Remuneración de S/5,400 y postulación hasta el 17 de abril. Asistente registral (2 vacantes en Loreto): Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/4,500 y postulación hasta el 21 de abril.

Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/4,500 y postulación hasta el 21 de abril. Especialista en contratación pública y ejecución contractual (1 vacante en Piura): Requiere título en Derecho. Remuneración de S/3,700 y postulación hasta el 23 de abril.

Requiere título en Derecho. Remuneración de S/3,700 y postulación hasta el 23 de abril. Analista en tesorería (1 vacante en San Martín): Requiere título en Contabilidad, Administración o Economía. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 20 de abril.

Requiere título en Contabilidad, Administración o Economía. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 20 de abril. Analista administrativo de recursos humanos (1 vacante en unín): Requiere título en Administración. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 23 de abril.

Requiere título en Administración. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 23 de abril. Analista registral (1 vacante en Junín): Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 24 de abril.

Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 24 de abril. Especialista en base gráfica registral (1 vacante en Ica): Requiere título en Arquitectura, Ingeniería Civil, Geografía o Sistemas. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 16 de abril.

Requiere título en Arquitectura, Ingeniería Civil, Geografía o Sistemas. Remuneración de S/3,000 y postulación hasta el 16 de abril. Operador de atención al reclamo (1 vacante en Ica): Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril.

Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril. Brigadista de inclusión social (1 vacante en Ica): Requiere título en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril.

Requiere título en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril. Auxiliar registral (2 vacantes en Lima): Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril.

Requiere bachiller en Derecho. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 22 de abril. Asistente de soporte técnico en tecnologías de la información (1 vacante en Ayacucho): Requiere bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 23 de abril.

Requiere bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines. Remuneración de S/2,500 y postulación hasta el 23 de abril. Técnico administrativo (1 vacante en Callao): Requiere título técnico o universitario en Administración. Remuneración de S/2,200 y postulación hasta el 24 de abril.

¿QUÉ PLAZAS SE OFRECEN PARA PRACTICANTES PROFESIONALES Y PREPROFESIONALES?

La Sunarp busca captar talento joven ofreciendo una subvención mensual de S/ 1,130 en diversas zonas del país. A continuación, se detallan las vacantes para egresados y estudiantes:

Derecho y Ciencias Jurídicas:

Para egresados: Plazas en Amazonas (Unidad Registral), Lambayeque (Chiclayo), Cajamarca (Chota) con plazo hasta el 24 de abril; Arequipa (Islay) hasta el 22 de abril; y La Libertad (Huamachuco y Chocope) con cierre este 21 de abril.

Para estudiantes: Una posición de prácticas preprofesionales en la Procuraduría Pública (Lima) para alumnos de los últimos ciclos, disponible hasta el 27 de abril.

Ingeniería de Sistemas, Computación o Informática:

Se requiere un egresado para la oficina de Lambayeque (postulaciones hasta el 27 de abril) y otro para la sede de Chachapoyas en Amazonas (límite 24 de abril).

Administración, Contabilidad y Economía:

Egresados en Administración o Contabilidad pueden aplicar en Madre de Dios hasta el 27 de abril.

Para Economía o Ingeniería Industrial, existen plazas en Piura y Arequipa (Planeamiento/Tesorería) con fecha límite al 22 de abril, y en Trujillo (Jefatura) hasta el 20 de abril.

En Lambayeque (Abastecimiento), se reciben expedientes hasta el 27 de abril.

Archivística e Historia:

Puestos para egresados en Administración o Archivo en la Procuraduría de Lima (hasta el 23 de abril) y en las áreas de archivo de Amazonas y Lambayeque (hasta el 24 de abril).

Estadística e Ingenierías Afines:

Vacante disponible en la Unidad de Planeamiento de la sede Piura, con plazo de inscripción hasta el 22 de abril, según informa Perú 21.

VÍDEO RECOMENDADO: