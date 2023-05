Es común que los usuarios de Facebook reaccionen a las publicaciones de sus contactos con algún like, me encanta, me asombra, me enoja o me divierte, sin embargo, un pequeño problema en la publicación podría terminar perjudicando a los usuarios.

En esta nota te contaremos todo lo que debes saber sobre los problemas que vienen generando algunos usuarios de esta red social.

¿Facebook está baneando cuentas de Facebook?

Diversos usuarios de Facebook han reportado que pulsar de manera continua el botón de ‘like’ por 30 segundos o más provocará que aparezca un mensaje donde Facebook les informa que ya no podrán usar esta función por un tiempo.

El aplicativo creado por Mark Zuckerberg toma esta acción como spam y te desactiva la posibilidad de dar ‘me gusta’, comentar, publicar y otras acciones.

“Limitamos la frecuencia con la que puedes publicar, comentar o realizar otras acciones durante un periodo determinado para proteger a la comunidad frente al spam. Vuelve a intentarlo más tarde”, dice el primer mensaje enviado por Facebook.

Asimismo, las personas que cometan esta infracción por segunda vez tendrán un “castigo” más severo de 60 minutos.

“Tu cuenta está restringida durante una hora. Tu actividad en la cuenta no cumple con las Normas comunitarias, por lo que no puedes realizar algunas de tus acciones habituales”, dice el mensaje.

Cuidado con los retos de Facebook

Al enterarse de este hecho, muchos usuarios están compartiendo retos e imágenes en los cuales incentivan a los otros usuarios a realizar este hecho para poder “desbloquear nuevas herramientas”.

Sin embargo, como se comentó líneas arriba, si se aprieta el botón de like por varios segundos esto provocará que la cuenta sea bloqueada.

Además, es importante tener cuidado ya que la sanción podría llegar a ser de días y meses, si es que el usuario sigue cometiendo esta falta.