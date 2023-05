Algunos usuarios han compartido imágenes donde Facebook les dice que sus cuentas han sido restringidas por una hora. Esto ha despertado curiosidad debido a que el aparente motivo sería dar “like” a publicaciones muchas veces, lo que consideran inofensivo. ¿Realmente la app de Meta está ‘baneando’ a usuarios por esta razón?

La respuesta es sí, pero tiene una explicación y va relacionada con las Normas de la Comunidad de la red social. La mayoría de usuarios que reportan estos incovenientes asegura que han pulsado el botón de ‘me gusta’ muchas veces en aproximadamente 30 segundos. Esto es lo que activaría una medida de Facebook: bloquear preventivamente la cuenta porque podría tratarse de un bot.

Al tener una actividad inusual, como reaccionar a muchas publicaciones en tan poco tiempo, se restringe la cuenta para que deje de hacerlo. Es decir, no solo es una manera de evitar que la supuesta cuenta ‘fake’ siga realizando estas acciones, sino también para advertir al dueño de que su perfil está siendo mal utilizado por un supuesto tercero.

Esto no es algo nuevo, pues ya en 2017, The New York Times reportaba que Facebook estaba buscando la manera de evitar que los bots se apoderaran de la app. En aquel momento, voceros de Twitter, Google y la empresa de Mark Zuckerberg asistieron al Congreso de Estados Unidos y se comprometieron a hacer más para evitar que las cuentas falsas sigan pululando en sus plataformas.

Por ello, Facebook inició una campaña para “supervisar” lo que hacían este tipo de cuentas falsas. Colin Stretch, el consejero general de Facebook aseguró en aquel momento que la compañía estaba duplicando su personal de revisión a 20.000 personas y también que estaba utilizando inteligencia artificial para encontrar a estos bots.

Es aquí donde ingresa la automatización, pues los trabajadores de Facebook no están bloqueando a usuarios de forma manual. Por el contrario, se hace de inmediato al notar el patrón en la cuenta sospechosa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si seguimos haciendo este tipo de acciones, los ‘baneos’ serán cada vez más severos, e incluso podrías perder tu cuenta.