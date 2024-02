El escándalo desatado entorno a la vida de Christian Domínguez y su confesa infidelidad, podría repercutir en las marcas que él lidera como empresario. Tras el ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, el cantante y actor peruano continúa en el ojo de la tormenta, y luego de la salida de Jean Paul Santa María, se han acrecentando las especulaciones relacionadas a un posible alejamiento de ‘Gran Orquesta Internacional’ que tienen asidero, precisamente, en su ausencia de los escenarios. Te contamos los detalles acerca del camino profesional que tomará el líder de dicha agrupación después de exponerse públicamente junto a Mary Moncada, y qué se sabe sobre las decisiones tomadas por él respecto al plano laboral.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONTINUIDAD DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN ‘GRAN ORQUESTA INTERNACIONAL’ TRAS EL ESCÁNDALO GENERADO POR EL ‘AMPAY’ QUE PROTAGONIZA JUNTO A MARY MONCADA?

La controversia generada por el ‘ampay’ que protagonizó dentro de su camioneta junto a Mary Moncada, han puesto de vuelta y media la vida de un Christian Domínguez criticado por su confesa infidelidad, y que perdería estabilidad laboral producto del escándalo mediático.

A raíz del revuelo causado por las imágenes vertidas en “Magaly TV, La Firme”, se empezó a poner en tela de juicio el cumplimiento de obligaciones con ‘Gran Orquesta Internacional’, agrupación que lidera, pero que no acompañó en una reciente visita a Arequipa.

En medio de los rumores hablados y escritos por redes sociales, Christian Domínguez reapareció junto a los otros integrantes del grupo mediante una transmisión en vivo vía Instagram, y en el mismo confirmó su reincorporación a las actividades laborales pese al inicio de la tan comentada terapia psicológica.

Inicialmente, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ se dirigió a los “amigos promotores” para decirles que “voy a seguir laborando y eso empieza desde ya”, mientras que a los seguidores de la agrupación, les hizo llegar una disculpa “por lo que ha sucedido, yo me puedo equivocar”.

Tras reafirmar su compromiso con el proyecto musical que los ha llevado a presentarse en diversos rincones del mundo, Christian Domínguez anunció que por Fiestas Patrias viajarán a Europa para cumplir con una serie de shows pactados, y previamente estarán brindando conciertos tanto en Ica como privados, Chepita Royal, y hasta una presentación en Huancayo durante febrero.

QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE PAMELA FRANCO, CHRISTIAN CUEVA, MARY MONCADA Y OTROS PERSONAJES VINCULADOS A SU ‘AMPAY’ TRAS EL ESCÁNDALO MEDIÁTICO PROVOCADO POR UNA INFIDELIDAD

La vida pública de Christian Domínguez nuevamente quedó expuesta por una traición que finalmente fue confesada a nivel nacional tras la entrevista concedida a “América Hoy”, magazine de canal 4 donde trabajó hasta fines de 2023 y a inicios del presente año le sirvió de espacio para hablar acerca del ‘ampay’ protagonizado junto a Mary Moncada.

Tras la emisión de imágenes reveladoras por parte de “Magaly TV, La Firme”, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ aceptó dialogar con Ethel Pozo y Janet Barboza el miércoles 31 de enero en una entrevista que terminó siendo difundida 5 días después, precisamente en el primer programa de la temporada.

Inicialmente, un Christian Domínguez notoriamente afligido, reconoció el acto de infidelidad cometido contra Pamela Franco en plena vía pública, indicando que se siente “avergonzado por el acto y miserable por lo que causé”.

Luego, y ante la consulta de las conductoras de “América Hoy” sobre diversas versiones vinculadas al ‘ampay’, el cantante de 40 años dijo que “ni siquiera sospechaba” que era él la persona captada en situaciones comprometedoras, y por ese motivo vio las imágenes “con ella al costado”, y “la única verdad es que estuvimos solos, sufrimos solos, lloramos solos”, reveló enseguida.

En exclusiva, te compartimos más declaraciones expresadas por Christian Domínguez el lunes 5 de febrero también en vivo y en directo, y fragmentos de la entrevista concedida a Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes le realizaron preguntas relacionadas a su forma de actuar, ‘modus operandi’ y la cantidad de veces que ha sido infiel:

- ¿Christian Domínguez inició terapia psicológica tras el ‘ampay’?

“Desde el día 1, 2, lo primero que hice para que me ayudaran fue ir a un psicólogo porque tengo un problema y necesito que lo identifique”

“Recién soy consciente que necesito llevar terapia”

- ¿Christian Domínguez tiene un patrón de comportamiento de infidelidad?

“Definitivamente debo tener tener un rollo estúpido que me hace hacer algo en 2, 3 minutos”

- ¿Christian Domínguez aceptó haber sido infiel más veces?

“Yo me he equivocado más de 2 veces”

“Desde que yo recibo un mensaje o si quieren llamarlo coqueteo, ya estoy equivocándome”

- ¿Christian Domínguez aún ama a Pamela Franco?

“Sí, mi enfermedad no tiene nada que ver con mis sentimientos”

- ¿Cómo califica Christian Domínguez a sus salidas con Mary Moncada?

“Sabía que eso no era una relación, eso era un error constante, era terriblemente eso”

Cabe resaltar con respecto al confeso caso de infidelidad protagonizado por Christian Domínguez, que tras el ‘ampay’ donde si bien no baja de su camioneta, es captado en compañía de Mary Moncada, apareció en escena otra mujer, en esta ocasión llamada Alexa Samamé, joven de 24 años nacida en Chiclayo que, también, confirma haber tenido un affaire con él y posteriormente recibido amenazas.

Por último, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ reaccionó al tema que vincula a Pamela Franco con Christian Cueva, y una aparente infidelidad cometida por el ex Alianza Lima, manifestando que “no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia que me haga sospechar y dudar” de ella.

PAMELA FRANCO HABLARÁ POR PRIMERA VEZ SOBRE ‘AMPAY’ PROTAGONIZADO POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y MARY MONCADA

Este lunes 12 de febrero, una semana después de la aparición de Christian Domínguez en “América Hoy” y la entrevista concedida a Ethel Pozo y Janet Barboza, “Mande Quien Mande” también vuelve a la programación de canal 4, y lo hará teniendo en su set a Pamela Franco, la ahora expareja del líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

A partir de la 1.40 pm del mencionado día, el Perú conocerá la versión de la artista y bailarina sobre los rumores que la vinculan con Christian Cueva, el sonado ‘ampay’, entre otros temas, a través de la señal abierta, ya que según el video promocional compartido en redes sociales, ella “hablará de todo” y responderá a las preguntas formuladas por María Pía Copello, la ‘Carlota’ y Mario Hart.