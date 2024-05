El último jueves 9 de mayo, Marcelo Oxenford compartió la noticia sobre el accidente que sufrió su pareja Yvonne Frayssinet, reconocida actriz peruana de la serie ‘Al fondo hay sitio’, lo cual provocó preocupación entre sus seguidores. La intérprete de Francesca Maldini sufrió un contratiempo en casa que hizo que se viera obligada a suspender temporalmente sus compromisos laborales en la serie de América Televisión. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE YVONNE FRAYSSINET?

Según informó Marcelo Oxenford a “América Espectáculos”, la actriz tuvo una caída mientras alimentaba al gato de la familia con la luz apagada, lo que le provocó una fractura de clavícula. Afortunadamente, se encuentra estable después de sufrir el accidente doméstico.

Oxenford contó que su pareja no requiere una cirugía a pesar de la gravedad del incidente. En esta línea, explicó que le realizaron tomografías y se confirmó que no sufrió lesiones en la cabeza. A pesar de que a la actriz se le diagnosticó una fractura en la clavícula, su lesión no fue tan grave como para necesitar una intervención quirúrgica.

“Gracias a Dios, (no le pasó) nada. Clavícula fracturada. Menos mal que no se desplazó, porque si se hubiera desplazado, habría que operar. Únicamente se partió”, sostuvo Marcelo.

A raíz de este accidente, la intérprete de Francesca Maldini estará ausente en algunos episodios de “Al fondo hay sitio”, la exitosa serie de América Televisión. Sin embargo, es importante precisar que los talleres de teatro que co-dirige con Oxenford continuarán funcionando durante su recuperación.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA HIJA DE YVONNE FRAYSSINET TRAS EL ACCIDENTE DE SU MADRE?

Lucía Oxenford, la hija de Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford, se pronunció sobre lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. En su publicación, agradeció por la preocupación mostrada por los seguidores de su madre y quiso calmarles asegurando que la artista estaba fuera de peligro. En este contexto, quiso acotar que debido a la situación no podía responder a todos los mensajes y llamadas.

¿YVONNE FRAYSINNET Y MARCELO OXENFORD SON CASADOS?

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford, reconocidos actores de la escena artística peruana, decidieron formalizar su relación después de 29 años juntos, según informa el diario La República.

Su ceremonia de matrimonio civil se llevó a cabo en enero de 2017 en un club campestre ubicado en Pachacámac. Entre los asistentes se encontraba su hija Lucía, quien viajó desde Buenos Aires para participar en el evento y entregar los anillos, añadiendo un toque emotivo y familiar a la celebración.

Además, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito artístico peruano, como Luis Ángel Pinasco, Osvaldo Cattone y Regina Alcóver, quienes compartieron este momento especial con la feliz pareja.

¿QUE LE PIDEN A YVONNE FRAYSSINET EN LA CALLE?

Hace un tiempo atrás, Yvonnne Frayssinet contó que algunos fanáticos creían que ella era millonaria y estirada, debido a su personaje de figura adinerada en “Al fondo hay sitio”, por lo que le pedían ayuda económica para su familia.

En una ocasión, reveló para ‘Magacín 247′ que le decían: “‘Usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?”, o le pedían dinero para la educación de su hijo, sobrino o un familiar.