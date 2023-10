La actriz Mayra Goñi se encuentra viviendo en Estados Unidos, donde trabaja como influencer para solventar sus gastos. En este sentido, recientemente reveló cuánto dinero gana con su trabajo actual; sin embargo, la información que brindó no ha convencido a muchas personas que cuestionan que pueda darse una vida de lujos en el extranjero solo con beneficios que le ofrecen algunas marcas.

Una de sus detractoras de la situación económica de Mayra Goñi es la presentadora de televisión Magaly Medina, quien la retó a que revele cuáles son sus verdaderos ingresos mensuales y de qué manera los consigue.

¿CUÁNTO GANA MAYRA GOÑI COMO INFLUENCER EN ESTADOS UNIDOS?

La influencer utilizó sus redes sociales para contar cuál es el saldo de su cuenta bancaria, además de revelar el monto económico que le depositan las marcas de manera semanal.

Mayra explicó que una empresa le deposita semanalmente 3 mil dólares, lo que es un aproximado de 11 mil soles, a una cuenta que tiene a su nombre. Con este dinero puede comprar productos, comprar comida, visitar centros nocturnos y mucho más, siempre y cuando promocione a la marca en sus plataformas.

“¿Ven mi nombre? Dice Mayra Goñi, es una tarjeta que nos dan a los influencers en Estados Unidos. Dependiendo de los seguidores que tengas, te dan una cantidad de dinero. A mí me queda de saldo 2,650 dólares, pero en realidad me dan 3 mil dólares semanales para lo que yo quiera”, comentó a sus seguidores mediante un video.

De esta manera, Goñi demostró cómo puede darse los lujos que tiene en Estados Unidos. “Así es cómo me paseo por todos los lados, pues causita. Ahí está”, sentenció la también cantante, quien volvió al país norteamericano tras ser eliminada de la tercera edición de “El Gran Chef Famosos”.

¿CÓMO CRITICÓ MAGALY MEDINA A MAYRA GOÑI?

A pesar de la explicación que brindó Goñi, la popular ‘Urraca’ indicó durante su programa ‘Magaly TV La Firme’ que no le creía a la influencer, ya que, según los cálculos que realizó, no puede retirar el efectivo de su tarjeta y solo lo puede usar para ‘canjear’ productos y servicios dentro de un límite de saldo.

“¡Claro! Con eso pagas tu departamento, tu carro porque no creo vayas en bus, tus gustos y una instancia que en Miami es bastante cara. Yo habré nacido en Huacho, pero hace rato estoy en Lima. A mí no me engañas, tendré cara de boba, pero no lo soy”, expresó Magaly.

La conductora del programa de farándula también se dirigió a los seguidores de la popular ‘Yuru’ y los llamó ‘incautos’ por creer que ella puede pagar todo lo que gasta por su propia cuenta con solo 3 mil dólares. “De canje no se vive en Estados Unidos, puedes tener una salidita, pero no pueden pagar la renta, la luz, el internet, la comida cotidiana, vestimenta. Así que no nos vengas a engañar, Mayra”, dijo la ‘Urraca’ en la emisión de su programa del último jueves 28 de septiembre.

Por último, tal y como recoge Infobae, Magaly continuó exigiendo a Mayra que muestre sus ingresos reales. “El día que nos muestres con papelitos, diremos okay. No todo lo que brilla es oro”, sostuvo la periodista.

¿POR QUÉ MAYRA GOÑI SE FUE A ESTADOS UNIDOS?

Según explicó la actriz y cantante en una de sus historias de Instagram, decidió viajar a Miami porque considera que es el lugar donde tiene más oportunidades de convertirse en una reconocida artista, a pesar de saber que el camino será mucho más difícil.

“Sacrifico muchas cosas que amo porque sé que quiero buscar nuevas oportunidades. Si fuera una persona conformista me quedaría en Perú haciendo lo que siempre he hecho, pero creo que puedo llegar a más (...) para mí sería lo más fácil quedarme aquí en Perú”, manifestó.