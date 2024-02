Cuánto ganaban los imitadores en Yo Soy: esto dijo Tony Cam

Uno de los realities que cautivó al público peruano durante muchos años fue, sin duda, ‘Yo Soy’ que se transmitía a través de la señal de Latina TV. Dicho programa se caracterizaba por sus divertidos castings en vivo donde cada participante trataba de imitar a su personaje favorito y luego pasaban a las galas en la cual luchaban por conseguir un exorbitante premio. De hecho, uno de los imitadores más populares en ese tiempo fue Tony Cam, que interpretaba a Sandro, reveló el dinero que recibía por formar parte del programa de imitación.

¿CUÁNTO DINERO GANABA TONY CAM POR PARTICIPAR EN ‘YO SOY’?

Tony Cam más conocido por imitar a Sandro de ‘Yo soy’ brindó una entrevista al diario La República donde contó varios detalles sobre el desaparecido programa de imitación. El exparticipante del reality empezó mencionando que gracias a la aceptación del público y los auspiciadores pudo llevar su carrera artística a lo alto, pese a que no recibía dinero de por medio por parte de la producción del programa. Aunque tiempo después se subvencionó a los integrantes debido a que sus compañeros comenzaron a quejarse.

“Muchos compañeros se pusieron en un plan a quejarse de que no pagaban, de que no dan almuerzo, que no dan atención especial. Yo les decía: ‘Mírenlo por este lado, hermano, ¿cuánto paga la Coca-Cola, Movistar o Claro por aparecer 30 segundos en su programa? Y a nosotros nos dan todo el rato, es una inversión de tiempo muy grande. Después tú vas a tener harto trabajo saliendo de acá’. Nunca me sentí ni maltratado ni explotado para nada, más bien estoy agradecido con ellos. La producción hizo una encuesta e hicieron el pago de viáticos, pero nosotros teníamos todas las facilidades, sino que como peruano, pues estamos acostumbrados a quejarnos de todo. Hasta los vestuarios nos dejaban llevar. Imagínate, pues, mandarte hacer un traje como el de Sandro con harto brillo y todo eso a mí me saldría como 500 soles”, explicó Cam.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE TONY CAM Y RICARDO MORÁN?

El interprete de Sandro, Tony Cam logró formar parte del reality de Latina TV en dos ocasiones, consagrándose como uno de los más favoritos a llevarse el ansiado trofeo. No obstante, tras pasar varias temporadas, en 2016, salió campeón de la etapa considerada como ‘La revancha’. Tras ello, los diferentes contratos que se le presentaron a él no pararon de llegar, por lo que se refirió a una de las personas más importantes en su carrera como fue el productor del programa Ricardo Morán.

“A ver, apoyo económico no, apoyo visual tampoco, pero ha ido a mis eventos. Te voy a mentir si te digo hoy si somos pinkies, no, no hay forma; pero por ahí de repente él me ha ‘cochineado’ en Instagram (risas). Cada vez que me lo he cruzado nunca ha pasado así de frente, nunca ha sido soberbio, sobrado. Mira, el que te diga eso, está mintiendo, porque él vendía ese personaje, pero detrás de cámaras disculpando la palabra Ricardo era de p*** m***”, sostuvo a La República.