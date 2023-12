Las celebridades logran marcar tendencia, e influenciar positivamente en sus seguidores gracias a los trabajos que realizan, y la exposición mediática generada a partir de relaciones fructíferas, entre otros aspectos. Jennifer Lopez, con 54 años a cuestas, continúa siendo una de las mujeres de Hollywood más afamadas y representativas del mundo, y aún más ahora que disfruta de un amor que volvió a florecer junto a Ben Affleck. En medio de una llamativa complicidad, te contamos qué dijo la multifacética artista durante la gala de un evento, y desde cuándo admite sentirse con otra vitalidad.

¿POR QUÉ JENNIFER LOPEZ DIJO SENTIRSE “CÓMODA, RELAJADA Y GUAPA” ACTUALMENTE Y DESDE CUÁNDO?

De manera inesperada, y luego de casi 20 años, Jennifer Lopez, una de las celebridades más famosas del mundo, y Ben Affleck, volvieron a reencontrarse y con ello entablar una relación que hoy los mantiene juntos y con vitalidad tras el rompimiento en 2004.

En medio de proyectos juntos como la película “This Is Me ... Now” que se estrena el mismo día que el próximo álbum de la intérprete de “El Anillo”, ambos participaron de la 30ª edición de la gala ELLE Women in Hollywood dejándose ver muy cariñosos y más enamorados que nunca, y hace un mes aproximadamente ella brindó mayores detalles de justamente esa complicidad expresada cada vez que son vistos en público.

A inicios de noviembre de 2023, y luego de casi año y medio de convivencia en matrimonio con Ben Affleck, Jennifer Lopez habló en exclusiva para la revista VOGUE, contando entre otras cosas, que “por fin he llegado al punto de mi vida en el que amo cada parte de mí sin pedir disculpas”.

“Cada parte de mí, mi cuerpo, mi voz, mis elecciones, incluso mis errores”, remarca la célebre artista de 54 años, mientras procede a revelar que “Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor”, y por ese motivo actualmente su esposo le brinda seguridad para experimentar una vida plena a su lado.

(Foto: ELLE)

Jennifer Lopez continuó expresándose acerca de la relación que sostiene con el destacado actor y productor también, revelando que en esta nueva etapa juntos se siente “aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más bella que nunca con otra persona”.

La entrevista concedida a VOGUE se produce un mes antes de la participación de ambos en los ELLE Women in Hollywood donde la intérprete de “Jenny From The Block” fue homenajeada por su gran labor en el sector cinematográfico.

JENNIFER LOPEZ: ¿CÓMO ES SU MATRIMONIO CON BEN AFFLECK?

El 5 de diciembre, Jennifer Lopez impactó, nueva y definitivamente, en los ELLE Women in Hollywood 2023 luego de llegar y pasar por la gran alfombra roja vestida de manera futurista con corset metálico plateado y destellos azules que hacían juego con el escenario.

Acompañado por Ben Affleck, con quien se mostró muy romántica, la celebridad de Hollywood fue fotografiada infinidad de veces y asimismo concedió parte de su tiempo para hablar con Extra TV, y profundizar acerca del vínculo que la une al director estadounidense.

“Somos verdaderos compañeros, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja”, manifestó con seguridad una Jennifer Lopez que no dudó en revelar además el tipo de comunicación que mantienen, y el grado de confianza que le tiene.

Finalmente, la célebre artista y empresaria con raíces puertorriqueñas, dijo también que le interesa su “opinión, todo, porque confío en él”, agregando con respecto a la comodidad sentida por la compañía de Ben Affleck que él “no tiene ningún tipo de agenda excepto verme brillar tanto como pueda brillar”.

CUÁNDO Y DÓNDE SE CASARON JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK

Georgia fue el país donde alguna vez soñaron casarse, y recién el 20 de agosto de 2022 pudo cumplirse junto a amigos y familiares, y con 3 días de fiesta.

Tras la boda del 16 de julio llevada a cabo en Las Vegas de manera sencilla y fugaz, Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente sellaron su amor en matrimonio con una ceremonia realizada en la gran finca de 35 hectáreas que posee el actor estadounidense de 51 años en Savannah, y teniendo como protagonistas también a los hijos de ambos.