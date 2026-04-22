La cuarta temporada de “El encargado” ya tiene fecha confirmada: se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios disponibles exclusivamente en Disney Plus. La exitosa serie regresa con una historia más ambiciosa, donde el poder, la traición y la manipulación alcanzan un nuevo nivel. Protagonizada por Guillermo Francella en el papel de Eliseo, esta nueva entrega promete llevar al personaje a su punto más extremo, tanto en lo profesional como en lo personal.
En esta temporada, Eliseo logra convertirse en una de las figuras más influyentes del país. Sin embargo, su ascenso no está libre de enemigos. Una conspiración encabezada por su histórico rival pondrá en jaque todo lo que ha construido.
El enfrentamiento escala rápidamente y rompe cualquier límite moral. Eliseo se ve obligado a jugar al todo o nada, incluso poniendo su propia vida en riesgo. La gran pregunta que atraviesa esta nueva entrega es clara: ¿estamos ante el final definitivo del personaje?
La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat reúne nuevamente a un sólido elenco. Además de Francella, regresan figuras clave como:
- Gabriel Goity
- Manuel Vicente
- Gastón Cocchiarale
A ellos se suma la incorporación de Arturo Puig, quien interpretará al presidente.
También regresan y participan actores como Darío Barassi, José María Listorti, Mónica Raiola y Miriam Odorico, entre otros.
En cuanto a participaciones especiales, destacan nombres como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Claudia Fontán, que aportan peso dramático a la historia.
La cuarta temporada cuenta con Jerónimo Carranza como showrunner, acompañado nuevamente por Cohn y Duprat. La dirección está a cargo de Florencia Momo, con Martín Hodara como director invitado para el episodio final.
El guion mantiene su esencia con Emanuel Diez como Head Writer, junto a Diego Bliffeld como colaborador.
Como parte de la cuenta regresiva hacia el estreno, ya se han lanzado el tráiler oficial y el póster de esta nueva temporada, anticipando una historia cargada de tensión, humor ácido y giros inesperados.
Para quienes quieran ponerse al día, las temporadas 1, 2 y 3 de “El encargado” ya están disponibles completas en Disney+.
