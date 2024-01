Luego de sufrir un cuadro de neumonía y haber sido hospitalizado de emergencia, el cantante de cumbia Dilbert Aguilar rompió su silencio para expresar que se encuentra optimista respecto a su recuperación y que pronto volverá a presentarse en los escenarios. A continuación, te contamos cuáles fueron sus primeras declaraciones tras este suceso.

¿CUÁLES FUERON LAS PRIMERAS PALABRAS DE DILBERT AGUILAR TRAS ESTAR INTERNADO EN UCI?

Como se recuerda, el pasado 19 de enero, el artista nacional fue internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital EsSalud de Angamos, ubicado en Miraflores, lo cual generó la preocupación de sus fanáticos en torno a su recuperación.

Tras este inoportuno episodio, Aguilar tuvo una breve charla con RPP, donde señaló que pronto brindará más detalles sobre su salud. “Han circulado muchas especulaciones sobre mi salud, pero estoy bien, tranquilo. Pronto hablaré sobre todo lo sucedido”, manifestó, además de señalar que su esposa, Jazmín Gutarra, es la única persona autorizada para informar sobre su estado de salud.

Respecto a la enfermedad que tuvo, si bien se especuló que tenía una posible fibrosis, el también empresario aclaró que solo se trató de una “fuerte neumonía”, pero que ya se está recuperando. “Todo tranquilo, solo estuve con una neumonía fuerte y tuvieron que aislarme para poder combatir esta infección, pero estoy bien”, precisó.

Por último, agradeció los mensajes de apoyo e indicó que pronto volverá a ver su público. “Muchísimas gracias por sus oraciones y por su cariño. Nos vemos pronto en los escenarios”, aseveró.

Por el momento, se desconoce cuándo saldrá el cantante del hospital, pero su familia estaría compartiendo todos los detalles en los próximo días.

¿QUÉ DIJO LA ESPOSA DE DILBERT AGUILAR TRAS ESTE EPISODIO?

Jazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, aseguró que el padre de su hija se encuentra estable tras ser ingresado en UCI y aprovechó en expresa su malestar ante la circulación de información falsa sobre la salud del artista.

“Estoy apenada por amanecer y encontrarme con noticias falsas de Dilbercito. Solo para decirles a sus fanáticos y a la gente que lo estima que no se dejen llevar por noticias falsas. La única información médica personal se la va a brindar mi persona. Dilbercito gracias a Dios está mejorando y solo les pido que sigamos orando, sé bien que pronto estará en casa”, dijo en una entrevista con Radio Nueva Q.

¿CÓMO REACCIONÓ CLAUDIA PORTOCARRERO SOBRE LA SITUACIÓN DE DILBERT AGUILAR?

Ante el cuadro de neumonía que sufrió el cantante nacional, su expareja, Claudia Portocarrero, conversó con el programa “Todo se filtra” y reveló que llamó a la actual conviviente de Dilbert, pero no obtuvo respuesta, por lo que luego optó por visitar al cumbiambero al hospital, pero tampoco obtuvo respuesta alguna. “Fui a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal”, indicó.

La exbailarina se mostró preocupada por el cantante, a quien considera una persona importante en su vida porque tuvieron una relación de más de 12 años. “No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera”, dijo.