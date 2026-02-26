Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Hoppers: Operación castor" se estrena este 5 de marzo. (Foto: Disney)
"Hoppers: Operación castor" se estrena este 5 de marzo. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La cantante y compositora ganadora de múltiples premios Grammy, SZA, presenta su nuevo sencillo “Save The Day”, tema oficial de la próxima película animada “Hoppers: Operación castor”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.