La cantante y compositora ganadora de múltiples premios Grammy, SZA, presenta su nuevo sencillo “Save The Day”, tema oficial de la próxima película animada “Hoppers: Operación castor”.

Tráiler oficial

¿De qué trata “Save The Day”?

Interpretada por SZA, “Save The Day” cuenta con letra de la propia artista y música compuesta junto a Ben Lovett y Rob Bisel. El tema acompaña el viaje emocional de Mabel, la protagonista de la historia, y se perfila como un himno generacional cargado de esperanza y determinación.

El director Daniel Chong destacó la importancia de la cantante en el proceso creativo:

“La música de SZA me salvó durante la realización de esta película. Fue un salvavidas durante el estrés del proceso de filmación (…) ‘Save The Day’ no es solo un viaje emocional a través de las convicciones de Mabel, sino un himno para toda una generación que busca una vía para cambiar el mundo”.

Según Chong, al escuchar la canción por primera vez, varios miembros del equipo rompieron en llanto al sentir que capturaba perfectamente el corazón de la protagonista.

La banda sonora incluye música original de Mark Mothersbaugh

La banda sonora completa de “Hoppers: Operación castor” también cuenta con una partitura original compuesta por Mark Mothersbaugh, reconocido por su estilo único y su trayectoria en el mundo de la música y el cine.

Chong elogió su trabajo señalando que logró capturar la energía alocada y encantadora de la película, aportando emoción y corazón a cada escena.

Por su parte, Mothersbaugh comentó que la historia lo impactó desde la primera versión preliminar que vio:

“Me gusta el mensaje y, en cierto modo, es un poco como el mensaje de Devo. Creo que todo el mundo verá esta película y se sentirá identificado”.

¿Cuándo se estrena “Hoppers: Operación castor”?

La nueva película original de Disney y Pixar se estrenará exclusivamente en cines el 5 de marzo.

Dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle, la cinta es una comedia animada de aventuras que combina tecnología, humor y un poderoso mensaje sobre la conexión con la naturaleza.

¿De qué trata “Hoppers: Operación castor”?

En esta historia conocemos a Mabel (voz en inglés de Piper Curda), una amante de los animales que utiliza una innovadora tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico realista y así comunicarse directamente con el mundo animal.

Durante su travesía, Mabel entabla amistad con el carismático castor King George (voz en inglés de Bobby Moynihan) y deberá unir al reino animal para enfrentar una gran amenaza humana encabezada por el persuasivo alcalde Jerry (voz en inglés de Jon Hamm).

El reparto de voces también incluye a reconocidas figuras como Meryl Streep, Dave Franco y Kathy Najimy.