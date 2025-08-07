Hoy las redes sociales representan una gran ventana para difundir lo que realizamos diariamente, y en ese sentido puede incluso hacerte ganar mucho dinero gracias a la creación de contenido. Al respecto, hoy llama la atención que Samahara Lobatón nuevamente esté ofreciendo una de sus cuentas activas, y vendiéndola a precio que impacta, pero ella justifica entorno a características puntuales del TikTok cuyo alcance supera los más de 35 mil seguidores.

Con más de 1 millón de precisamente personas o usuarios que revisan sus imágenes y videos diariamente mediante Instagram, es que la hija de Melissa Klug logra consolidarse como influencer peruana, y gracias a esa y otras plataformas por las cuales algunas veces pide mucho dinero.

Al respecto, te contamos que Samahara Lobatón viene ofreciendo una cuenta secundaria de TikTok con más de 35 mil seguidores, al precio de 4 mil 300 soles que podría dejar hasta en 4 mil, según lo expresó a través de mensaje privado concedido a La República.

“Está super buena”, y “tiene videos con más de 4 millones de vistas”, manifiesta la popular hija de Melissa Klug destacando los atributos que presenta ese perfil en particular, añadiendo además que no cuenta con “infracciones” o algún impedimento de uso como castigo.

Sin riesgo de que sea bloqueada, Samahara Lobatón explica que la venta de cuenta de TikTok ofrecida, arranca recibiendo “el 50% (del monto acordado) para darte los accesos y el otro 50% cuando se culmine la transferencia ...” cuya demora asciende a solamente 5 minutos.

A propósito de montos exorbitantes entorno a la vida de la hija de Melissa Klug y pareja de Bryan Torres, recordamos la vez que le organizó lujosa fiesta a su primogénita, habiendo invertido imponente cifra por gastos diversos, tal y como lo terminaran revelando diversos medios.

ASÍ FUE LA LUJOSA Y COSTOSA FIESTA QUE SAMAHARA LOBATÓN LE ORGANIZÓ A SU HIJA EN OCTUBRE 2024

Los hijos son lo más preciado para un padre, y muchas veces la búsqueda de su felicidad está en concederles mágicos instantes como el que acaba de brindarle Samahara Lobatón, literalmente ‘tirando la casa por la ventana’, a su hija de 4 años cumplidos el 14 de octubre de 2024, pero celebrados un día antes.

Así lo reveló la hija de Melissa Klug en diálogo concedido a “América Hoy” donde brindó detalles exclusivos acerca de la lujosa fiesta organizada para festejar la vida de la pequeña Xianna a través de la contratación de variados servicios, tal y como figura publicado en redes sociales.

Según las imágenes compartidas por Instagram, la pomposa celebración estuvo basada en ‘Campanita’ como temática a cargo del reconocido Yunko Do Santos, una torta de 3 pisos hecha por Dulce Fina, animación por parte de Arendelle Show, entre otros elementos que hicieron resaltar el cumpleaños número 4 de la también hija de ‘Youna’.

Con respecto a los servicios contratados, llama la atención de la prensa el aspecto económico dado a conocer precisamente por “América Hoy” tras averiguar costos e inversión, según lo revelado también por la propia Samahara Lobatón en contacto telefónico.