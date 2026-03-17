Es bien sabido que, Carlos Alcántara es un destacado actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. No obstante, en los últimos días su nombre ha llamado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular ‘Machín’ sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. De hecho, no ha dejado de llamar la atención de los medios en las últimas semanas y, en esta ocasión, no fue la excepción, ya que compartió en sus redes sociales los “pasos prohibidos” que mostró en la pista de baile durante la boda de su hijo. A pesar de que la celebración le permitió reencontrarse públicamente con su aún esposa, ‘Cachín’ demostró que sigue siendo el alma de la fiesta a sus 61 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CARLOS ALCÁNTARA SE ROBA LAS MIRADAS DURANTE LA BODA DE SU HIJO MAYOR

Hace unos días, a través de su Instagram oficial, Carlos Alcántara compartió detalles íntimos de la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara, que se llevó a cabo en un centro campestre rodeado de familiares y amigos íntimos de la pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando el actor peruano sorprendió al saltar a la pista para bailar, junto a la novia, Andrea Rubini Caballero, al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’ de Queen, uno de los temas más característicos de su película. En las imágenes se puede observar cómo el comediante demuestra gran flexibilidad y mueve los brazos de manera sorprendente, lo que generó la ovación de los invitados. ”¡A su mare! Qué tal Dragón”, se escucha en el video. De esta manera, el también jurado de ‘Yo soy’ demuestra que su edad no es impedimento para pasar un agradable momento, sobre todo, con las personas que más quiere.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE CARLOS ALCÁNTARA TRAS LA ENTREVISTA EN SU PODCAST?

Como se sabe, Carlos Alcántara ha confesado públicamente su gusto por la modelo Shirley Arica, destacando su belleza y cualidades. En ese sentido, durante su presentación en el programa ‘Sábado Súper Star’, Ernesto Pimentel no dudó en preguntarle a la modelo sobre sus preferencias por los hombres mayores, en especial por el actor peruano, a lo que ella respondió que siente atracción por personas de 42 años en adelante. Sin embargo, lo que dejó sorprendido a más de uno fue cuando la ‘Chica realidad’ confesó que hubo “química” con el comediante de 61 años durante la entrevista, donde compartieron experiencias y detalles sobre la vida personal de cada uno.

Asimismo, la popular influencer dejó entrever que con el también jurado de ‘Yo soy’ podría iniciar algo más que una amistad en el futuro, dejando en claro que disfruta, por ahora, su soltería de esa manera. “(¿Es verdad que últimamente te gusta la gente mayor?) Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante. Me lo imaginaba así, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo. No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera”, sostuvo Shirley entre risas.