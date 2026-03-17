Por Redacción EC

Es bien sabido que, Carlos Alcántara es un destacado actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. No obstante, en los últimos días su nombre ha llamado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular ‘Machín’ sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. De hecho, no ha dejado de llamar la atención de los medios en las últimas semanas y, en esta ocasión, no fue la excepción, ya que compartió en sus redes sociales los “pasos prohibidos” que mostró en la pista de baile durante la boda de su hijo. A pesar de que la celebración le permitió reencontrarse públicamente con su aún esposa, ‘Cachín’ demostró que sigue siendo el alma de la fiesta a sus 61 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.